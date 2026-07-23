iPhone 18 Pro promete fotografías sin precedentes, se filtra el secreto mejor guardado de Apple

Filtraciones revelan detalles de la cámara principal y el mecanismo de apertura variable del iPhone 18 Pro y Pro Max.

Conoce los secretos de la nueva cámara del Iphone 18 | Reuters

Apple prepara el lanzamiento del iPhone 18 Pro y Pro Max, y desde hace semanas circulan rumores sobre la gran apuesta del modelo: la cámara principal. Los registros filtrados y documentos de diagnóstico interno han dejado entrever cómo la compañía planea mejorar la captura de imágenes, incorporando novedades que podrían modificar la manera en que el smartphone gestiona la luz y los detalles de cada fotografía.

Las filtraciones apuntan a que Apple ha incorporado un sensor nuevo de Sony y un mecanismo de apertura variable que permitiría ajustar la entrada de luz según las condiciones de la escena. La información se ha obtenido a partir de archivos de Tata Electronics que revelan detalles técnicos del próximo dispositivo, incluyendo la posibilidad de un actuador físico dentro del módulo de la cámara.

¿Por qué el iPhone 18 Pro y Pro Max promete fotografías sin precedentes en un smartphone?

El iPhone 18 Pro podría marcar un salto importante en la fotografía móvil gracias a la combinación de un sensor renovado y un sistema de apertura variable. A diferencia de generaciones anteriores, que utilizaban aperturas fijas en la cámara principal, el nuevo mecanismo permitirá ajustar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor antes de capturar la imagen.

Este sistema se compara con la función de la pupila en el ojo humano: se cierra en condiciones de mucha luz y se abre en entornos más oscuros. Con este ajuste, el iPhone 18 Pro y Pro Max podría lograr un rango dinámico más amplio y un control más preciso sobre la exposición, incluso sin incrementar la resolución del sensor, que se mantendría en 1,22 micrómetros, como en el iPhone 17 Pro.

¿Cuál es el secreto de la nueva cámara de Apple para sus nuevos iPhone?

Los archivos filtrados indican que el sensor principal podría ser un Sony IMX905, reemplazando al IMX903 de generaciones previas. Este cambio sería el primero en dos modelos consecutivos y vendría acompañado de un actuador de apertura variable, un componente mecánico que hasta ahora no se había visto en los iPhone.

El registro de diagnóstico incluye información de calibración del actuador, que permitirá al teléfono medir con precisión cuánto se abre o se cierra el objetivo en cada momento. Con esta funcionalidad, el dispositivo podría controlar la luz de manera más eficaz, optimizando las tomas en distintas condiciones sin depender únicamente del procesamiento de software.

El resto de sensores, como el teleobjetivo, ultra gran angular, LiDAR y la cámara frontal, mantendrían las mismas referencias que el iPhone 17 Pro, concentrando la innovación en la cámara principal y el control de la apertura física.

¿Cuándo se presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max y cuánto costará? Todas las filtraciones, hasta ahora

Según las filtraciones, el iPhone 18 Pro y Pro Max se presentará en septiembre de 2026, siguiendo la tradición de lanzamientos anuales de Apple. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta, se espera que el anuncio coincida con los eventos de presentación de los nuevos modelos de iPhone.

La inclusión de un módulo de cámara con apertura variable podría aumentar el costo de fabricación entre un 40% y 50% respecto al modelo anterior. Esto, sumado a los incrementos recientes en precios de Apple, podría reflejarse en el precio final que los consumidores pagarán por el dispositivo.

Hasta ahora, los detalles oficiales sobre precio y disponibilidad no han sido confirmados por Apple, y toda la información se basa en filtraciones técnicas y documentos de diagnóstico que han circulado en medios especializados. La verdadera prueba de la cámara llegará cuando el iPhone 18 Pro y Pro Max esté disponible en el mercado y los usuarios puedan probar el control de apertura y la captura de imágenes en distintas condiciones de luz.

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