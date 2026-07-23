San José vs Orlando City en vivo: ¡Antoine Griezmann va de titular!

¿A qué hora juegan San José vs Orlando City hoy 22 de julio el partido de la MLS 2026?

El partido San José Earthquakes vs Orlando City SC por la MLS 2026 se jugará este miércoles 22 de julio con inicio programado a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Esto corresponde al horario local de México; en Estados Unidos el duelo empieza a las 22:30 horas ET / 19:30 horas PT, y en otros países varia según su zona horaria.