San José vs Orlando City en vivo: ¡Antoine Griezmann va de titular!
El encuentro de la MLS 2026 se jugará este miércoles 22 de julio con inicio programado para las 20:30 horas tiempo del centro de México
¿A qué hora juegan San José vs Orlando City hoy 22 de julio el partido de la MLS 2026?
El partido San José Earthquakes vs Orlando City SC por la MLS 2026 se jugará este miércoles 22 de julio con inicio programado a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.
Esto corresponde al horario local de México; en Estados Unidos el duelo empieza a las 22:30 horas ET / 19:30 horas PT, y en otros países varia según su zona horaria.
MLS 2026: alineaciones del San José vs Orlando City, al momento
Este duelo de la MLS 2026 es esperado porque Orlando City incorpora a estrellas como Antoine Griezmann, lo que añade emoción al partido en el PayPal Park de San José:
San José Earthquakes:
Portero:
1 A. Gunn
Defensas:
28 B. Kikanovic
5 D. Munie
18 R. Roberts
2 J. Ricketts
14 R. Vieira
34 B. Leroux
Mediocampistas:
7 O. Bouda
20 N. Fernandez
11 T. Werner
Delantero:
19 P. Judd
Orlando City:
Portero:
71 M. Crépeau
Defensas:
24 G. Dorsey
4 D. Brekalo
6 R. Jansson
3 A. Marín
77 I. Angulo
Mediocampistas:
20 E. Atuesta
8 B. Ojeda
11 T. Souza
Delanteros:
7 A. Griezmann
22 J. Ellis