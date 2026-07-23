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San José vs Orlando City en vivo: ¡Antoine Griezmann va de titular!

Publicado por Guillermo Herrera

El encuentro de la MLS 2026 se jugará este miércoles 22 de julio con inicio programado para las 20:30 horas tiempo del centro de México

San José vs Orlando City
San José vs Orlando City en vivo el partido de la MLS | Claro Sports

¿A qué hora juegan San José vs Orlando City hoy 22 de julio el partido de la MLS 2026?

El partido San José Earthquakes vs Orlando City SC por la MLS 2026 se jugará este miércoles 22 de julio con inicio programado a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Esto corresponde al horario local de México; en Estados Unidos el duelo empieza a las 22:30 horas ET / 19:30 horas PT, y en otros países varia según su zona horaria.

MLS 2026: alineaciones del San José vs Orlando City, al momento

Este duelo de la MLS 2026 es esperado porque Orlando City incorpora a estrellas como Antoine Griezmann, lo que añade emoción al partido en el PayPal Park de San José:

San José Earthquakes:

Portero:

1 A. Gunn

Defensas:

28 B. Kikanovic
5 D. Munie
18 R. Roberts
2 J. Ricketts
14 R. Vieira
34 B. Leroux

Mediocampistas:

7 O. Bouda
20 N. Fernandez
11 T. Werner

Delantero:

19 P. Judd

Orlando City:

Portero:
71 M. Crépeau
Defensas:
24 G. Dorsey
4 D. Brekalo
6 R. Jansson
3 A. Marín
77 I. Angulo
Mediocampistas:
20 E. Atuesta
8 B. Ojeda
11 T. Souza
Delanteros:
7 A. Griezmann
22 J. Ellis

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