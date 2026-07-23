Todos los partidos de Guatemala sub 20 en el Premundial Concacaf 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la selección nacional
El equipo dirigido por Sebastián Bini integrará el Grupo B junto a México, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
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La Selección Sub-20 de Guatemala afrontará en México uno de los desafíos más importantes de su calendario con la disputa del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El certamen reunirá a las principales selecciones juveniles de la región y entregará los boletos para la próxima Copa Mundial de la categoría, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Además, el equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación al Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos, lo que añade un incentivo extra a la competencia.
El equipo dirigido por Sebastián Bini integrará el Grupo B junto a México, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Guatemala debutará frente al conjunto costarricense y luego se medirá con Antigua y Barbuda antes de cerrar la primera fase contra el seleccionado mexicano. La posición final en el grupo será determinante para avanzar a la ronda eliminatoria, ya que clasificarán los dos mejores equipos de cada zona y los dos mejores terceros del campeonato.
El principal objetivo del combinado guatemalteco será conseguir una de las plazas para el Mundial Sub-20 y disputar la tercera Copa del Mundo de su historia en esta categoría. Guatemala ya participó en las ediciones de Colombia 2011 y Argentina 2023, por lo que buscará sumar una nueva clasificación que confirme el crecimiento de sus procesos juveniles y le permita competir nuevamente a nivel internacional.
La fase de grupos del torneo se jugará en los estadios Universitario BUAP y Cuauhtémoc, ambos ubicados en Puebla. Posteriormente, los cuartos de final se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que las semifinales y la final tendrán como sede el Estadio Azteca, donde se definirá al nuevo campeón de Concacaf, las selecciones clasificadas al Mundial Sub-20 y el representante de la región junto a los Estados Unidos en el próximo Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos.
📋𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 · Selección Sub20 Masculina— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) July 21, 2026
El director técnico, Sebastián Bini, convoca a los siguientes jugadores para el Campeonato de @concacaf Sub20 que se realizará del 24 de julio al 10 de agosto en México.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleSub20 pic.twitter.com/5wIetvyboS
Partidos del Premundial sub 20 Concacaf 2026: ¿Cuándo son los juegos de Guatemala?
Los partidos de Guatemala en la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 son los siguientes:
- Guatemala vs Costa Rica | viernes 24 de julio | 14:00 horas
- Antigua y Barbuda vs Guatemala | lunes 27 de julio | 17:00 horas
- México vs Guatemala | jueves 30 de julio | 19:00 horas
¿Dónde ver en vivo todos los partidos de Guatemala en el Premundial sub 20 Concacaf 2026?: Canales de TV y streaming
Todos los partidos de Guatemala en el Premundial sub 20 Concacaf se podrán ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrás seguir toda la información a través de Claro Sports.