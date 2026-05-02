Bayern Munich vs Heidenheim, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 32

Los bávaros tendrán un reto más de Liga, mientras miran de reojo la vuelta de semis ante el PSG en Champions.

El Allianz Arena | REUTERS

El campeón de Alemania, pensando en la revancha de semis ante el PSG, tiene un partido en el medio. Este fin de semana, para darle continuidad a la penúltima fecha, el elenco bávaro recibirá al Heidenheim en el Allianz Arena. Buena oportunidad para demostrar confianza y ratificar su poderío goleador, aunque seguramente Kompany refrescará algunas piezas en su nómina de gala. Para la visita es casi que una final anticipada, ya que una derrota lo dejaría prácticamente sentenciado en la tabla del descenso.

Horario del partido Bayern vs Heidenheim, hoy 2 de mayo

Este duelo iniciará a partir de las 15:30 horas (local) en Munich. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 07:30 horas.

07:30 horas. Colombia: 08:30 horas.

08:30 horas. Argentina: 10:30 horas.

10:30 horas. Estados Unidos: 09:30 (ET), 08:30 (CT) y 06:30 (PT).

Alineaciones del Bayern Munich vs Heidenheim por la jornada 32

Así forma el Bayern Munich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Kin Min Jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Josip Stanisic; Leon Goretzka, Aleksandr Pavlovic; Bara Ndiaye; Jamal Musiala y Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

Así forma el Heidenheim: Diant Ramaj; Marnon Busch, Patrick Mainka, Jonas Fohrenbach, Hennes Behrens; Jan Schöppner, Arijon Ibrahimovic, NIklas Dorsch; Marvin Pieringer, Eren Dinkçi y Budu Zivzivadze. DT: Frank Schmidt.

¿Quién transmite en vivo el Bayern vs Heidenheim y dónde mirar en TV y streaming?

Estas son las señales disponibles en su país para disfrutar del juego:

México y Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: ESPN.

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