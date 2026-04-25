Luis Díaz pone freno de mano en Bundesliga

Luis Díaz fue titular, pero solo disputó el primer tiempo en la victoria del Bayern Munich 4-3 ante Mainz.

Luis Díaz, en un partido con el Bayern. – Maryam Majd, Reuters.

Pocos han sido los partidos regulares o malos de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Munich. No obstante, el juego ante Mainz por la jornada 31 de la Bundesliga fue uno de los más discretos. Vincent Kompany decidió incluir en un equipo más suplente que titular al colombiano y su rendimiento fue fiel reflejo de ello.

Bayern Munich realizó una épica remontada ante Mainz. En el primer tiempo se vio superado por tres goles a cero y en la segunda mitad logró voltear el marcador a cuatro goles a tres a su favor. Harry Kane, Jamal Musiala, Nicolas Jackson y Michael Olise, fueron los artífices de la remontada.

Un primer tiempo soñado por el Mainz terminó en una victoria más para el conjunto ‘bávaro’. Los titulares ingresaron para los segundos 45 minutos y la diferencia fue abismal. Desde el arranque del partido solo hubo un titular del ataque estelar del equipo de Vincent Kompany en cancha y el resultado no fue el esperado.

Así le fue a Luis Díaz ante Mainz

Luis Díaz fue titular y disputó todo el primer tiempo del partido entre Mainz y Bayern Munich. El colombiano tuvo uno de sus partidos más discretos y regulares de la temporada. Vale la pena aclarar, que fue el único titular en ofensiva que estuvo en cancha desde el vamos.

En esos 45 minutos dentro del terreno de juego. ‘Lucho’ registró 17 de 23 pases acertados, tres pases en el último tercio, 10 posesiones perdidas, tres recuperaciones y tres de nueve duelos ganados. Datos y estadísticas que reflejan una actuación atípica para lo que tiene acostumbrado el colombiano.

Ahora bien, entre semana se jugará el partido más importante del Bayern Munich en la temporada. El juego de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Claramente, un torneo por el cual el conjunto alemán apuesta todo y tuvo ciertos recaudos en la cantidad de minutos de sus futbolistas en el partido ante Mainz.

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