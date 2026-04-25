Mainz vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 31

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Mainz y Bayern Munich por la fecha 31 de la Bundesliga.

Mainz vs Bayer Munich por Bundesliga | REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿A qué hora inicia el Mainz vs Bayern Munich, hoy 25 de abril de 2026?

El partido que se llevará a cabo en el Mewa Arena dará inicio a partir de las 8:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la mañana.

Alineaciones del Mainz vs Bayern Munich para la jornada 3|, al momento

Mainz: Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Khor; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene; Sheraldo Becker y Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.

Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Khor; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene; Sheraldo Becker y Phillip Tietz. Bayern Munich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Kim Min-Jae, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Bara Ndiaye; Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, Luis Díaz y Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Mainz vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego que tendrá como protagonista al colombiano Luis Fernando Díaz se podrá sintonizar por la señal de ESPN y por la plataforma de Disney+ Premium.

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