Bayern de MúnichMainz 05

Mainz vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 31

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Mainz y Bayern Munich por la fecha 31 de la Bundesliga.

Mainz recibe al Bayern Munich por la fecha 31 de la Bundesliga
Mainz vs Bayer Munich por Bundesliga | REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿A qué hora inicia el Mainz vs Bayern Munich, hoy 25 de abril de 2026?

El partido que se llevará a cabo en el Mewa Arena dará inicio a partir de las 8:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la mañana.

Alineaciones del Mainz vs Bayern Munich para la jornada 3|, al momento

  • Mainz: Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Khor; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene; Sheraldo Becker y Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.
  • Bayern Munich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Kim Min-Jae, Hiroki Ito, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Bara Ndiaye; Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, Luis Díaz y Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Mainz vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego que tendrá como protagonista al colombiano Luis Fernando Díaz se podrá sintonizar por la señal de ESPN y por la plataforma de Disney+ Premium.

Te puede interesar:

Vincent Kompany propone descanso para Luis Díaz, después del título de Bundesliga

Bundesliga

Vincent Kompany propone descanso para Luis Díaz, después del título de Bundesliga

Luis Díaz celebra ante Leverkusen y jugará su segunda final con Bayern Munich

Bundesliga

Luis Díaz celebra ante Leverkusen y jugará su segunda final con Bayern Munich

¡Van por todo! Bayern Munich, finalista de la Copa de Alemania

Bundesliga

¡Van por todo! Bayern Munich, finalista de la Copa de Alemania

En vivoMinuto a minuto