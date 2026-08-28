Luis Díaz abre su cuenta goleadora del 2026-2027 y desata la fiesta en Múnich

El delantero colombiano de 29 años, Luis Díaz, anotó el quinto gol del Bayern Munich ante Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga.

Luis Díaz celebrando con Bayern Múnich | REUTERS/Angelika Warmuth

Arrancó la Bundesliga 2026-2027 y así mismo las grandes actuaciones de Luis Díaz. Para esta primera fecha del campeonato alemán, los dirigidos por Vincent Kompany hicieron las veces de local para enfrentar al Stuttgart. En el Allianz Arena se vivió una auténtica cátedra de fútbol y el Bayern Munich goleó cinco tantos a uno al Stuttgart.

Los ‘bávaros’ fueron amos, dueños y señores del partido de principio a fin. Michael Olise, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic, Josha Vagnoman y Luis Díaz, fueron los autores de los goles de la victoria del equipo de Múnich. Vale la pena recordar que, el Bayern llega como el vigente campeón de la competencia.

Realmente no hubo chance alguna a una reacción del equipo visitante. Pese a que en las primeras de cambio de la segunda mitad, Stuttgart logró empatarlo mediante Josha Vagnoman. Esto significo solamente la motivación faltante para la máquina futbolística demoledora del Bayern Munich se encendiera por completo.

Así le fue a Luis Díaz ante Stuttgart

Luis Díaz fue titular y disputó la totalidad del partido entre Bayern Munich y Stuttgart por la primera fecha de la Bundesliga 2026-2027. El colombiano fue una de las figuras del encuentro y abrió su cuenta goleadora en este nuevo curso deportivo. Casi al último minuto recibió una gran asistencias de Ismael Saibari y puso la cereza del pastel para la goleada de su equipo.

🇨🇴⚽️ GOL DE LUIS DÍAZ



El delantero de 29 años anotó el quinto gol de #BayernMunich ante #Stuttgart por la 1ª fecha de #Bundesliga



1ª anotación de la temporada pic.twitter.com/lkMcnRzDjq — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 28, 2026

Un gol, seis remates, 38 de 46 pases acertados, un pase clave, dos de cuatro regates completados y cinco recuperaciones, fueron los números del extremo sudamericano. Datos y estadísticos que lo dejaron como el cuarto jugador con mejor calificación del enfrentamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 28 al 30 de agosto de 2026

Con esta anotación, Luis Díaz no solo abrió su cuenta goleadora en una nueva temporada, sino que llegó a 27 tantos con la camiseta del Bayern Munich. En total han sido 27 goles y 23 asistencias en 53 partidos jugados con el equipo más grande del fútbol alemán.

Te puede interesar: