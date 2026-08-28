Lille vs PSG en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 2
Sigue el resultado al momento: Lille vs PSG, el conjunto parisino buscará su primera victoria de la temporada en la Ligue 1
¡Alineaciones confirmadas!
Lille: Berke Özer, Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud, Benjamin André, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, Hákon Arnar Haraldsson, Başar Önal, Olivier Giroud.
PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia.
¿A qué hora inicia el Lille vs PSG hoy 28 de agosto de 2026?
El partido entre Lille y PSG se disputa este viernes 28 de agosto de 2026 en el Stade Pierre-Mauroy. El silbatazo inicial está programado para las 12:45 horas, tiempo del centro de México, correspondiente a las 20:45 horas en Francia. El encuentro forma parte de la Jornada 2 de la Ligue 1 2026-27.
¿Dónde ver el Lille vs PSG en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir el Lille vs PSG a través de FOX One vía streaming y FOX+ en televisión de paga. La transmisión comenzará alrededor del horario establecido para el encuentro, a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Además, en Claro Sports podrás consultar las noticias y el seguimiento minuto a minuto con las acciones más importantes del partido.
Lille vs PSG, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Lille vs PSG! La jornada 2 de la Ligue 1 2026-27 abre este viernes 28 de agosto con uno de los encuentros más esperados de la fecha. El Paris Saint-Germain visita el Stade Pierre-Mauroy con el objetivo de conseguir su primera victoria del campeonato después de comenzar la temporada con un empate 2-2 frente al Rennes.
Del otro lado aparece un Lille que inició el torneo con tres puntos después de imponerse 2-0 al Angers como visitante. Ahora tendrá su primera presentación de la campaña ante su afición y buscará mantener el paso ante el conjunto dirigido por Luis Enrique. Sigue aquí las alineaciones, goles, jugadas y resultado del partido.