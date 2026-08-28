Lille vs PSG en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 2

Lille vs PSG, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Lille vs PSG! La jornada 2 de la Ligue 1 2026-27 abre este viernes 28 de agosto con uno de los encuentros más esperados de la fecha. El Paris Saint-Germain visita el Stade Pierre-Mauroy con el objetivo de conseguir su primera victoria del campeonato después de comenzar la temporada con un empate 2-2 frente al Rennes.

Del otro lado aparece un Lille que inició el torneo con tres puntos después de imponerse 2-0 al Angers como visitante. Ahora tendrá su primera presentación de la campaña ante su afición y buscará mantener el paso ante el conjunto dirigido por Luis Enrique. Sigue aquí las alineaciones, goles, jugadas y resultado del partido.