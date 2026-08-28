Crystal Palace vs Manchester City, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 2
Las Águilas cayeron en su estreno de la temporada y buscarán reponerse ante un equipo que es candidato al título.
¿A qué hora inicia Crystal Palace vs Manchester City hoy, 28 de agosto de 2026?
Este partido se jugará en Selhurst Park Stadium de Londres y el pitazo inicial se programó para las 8:00 p.m. locales. Las personas que están en América tendrán que programarse para verlo en horas de la tarde, dependiendo de su zona:
- México: 1:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
Alineaciones de Crystal Palace vs Manchester City para la jornada 2, al momento
Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Takehiro Tomiyasu; Anan Khalaili, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Yeremy Pino, Jorgen Strand Larsen y Eddie Nketiah. DT: Pierre Sage.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Aleksandr Khusanov, Ruben Dias, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol; Phil Foden, Elliott Anderson, Marc Guehi; Ryan Cherki, Erling Haaland y Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.
¿Dónde ver Crystal Palace vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online
Los derechos de transmisión para este juego varían de acuerdo al país. Así las cosas, es necesario que los televidentes revisen las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio:
- México: Max.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: USA Network y SiriusXM.
- Centroamérica: Max.
- Argentina: Disney+.