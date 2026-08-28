Crystal Palace vs Manchester City, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 2

Las Águilas cayeron en su estreno de la temporada y buscarán reponerse ante un equipo que es candidato al título.

Crystal Palace y Manchester City entran en contienda.

¿A qué hora inicia Crystal Palace vs Manchester City hoy, 28 de agosto de 2026?

Este partido se jugará en Selhurst Park Stadium de Londres y el pitazo inicial se programó para las 8:00 p.m. locales. Las personas que están en América tendrán que programarse para verlo en horas de la tarde, dependiendo de su zona:

México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

Alineaciones de Crystal Palace vs Manchester City para la jornada 2, al momento

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Takehiro Tomiyasu; Anan Khalaili, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Yeremy Pino, Jorgen Strand Larsen y Eddie Nketiah. DT: Pierre Sage.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Aleksandr Khusanov, Ruben Dias, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol; Phil Foden, Elliott Anderson, Marc Guehi; Ryan Cherki, Erling Haaland y Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.

¿Dónde ver Crystal Palace vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

Los derechos de transmisión para este juego varían de acuerdo al país. Así las cosas, es necesario que los televidentes revisen las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio:

México: Max.

Max. Colombia: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: USA Network y SiriusXM.

USA Network y SiriusXM. Centroamérica: Max.

Max. Argentina: Disney+.

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