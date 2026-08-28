Pellegrini frena los rumores de salida de Álvaro Fidalgo y explica por qué no jugó en el inicio de LaLiga

El entrenador habla del futbolista de la Selección Mexicana en rueda de prensa previo al partido del fin de semana ante el Levante

Pellegrini explica la falta de minutos de Fidalgo | MIGUEL RIOPA/AFP, YouTube Betis

Álvaro Fidalgo no tuvo minutos en los primeros dos partidos de LaLiga del Real Betis, lo que aumentó los rumores de una posible salida del equipo verdiblanco, pero según el propio entrenador bético, Manuel Pellegrini, no está en los planes que salga el futbolista de la selección mexicana.

El entrenador habló el viernes en rueda de prensa previo al partido ante el Levante, asegurando que la ausencia de Fidalgo pasa por un tema de lesión.

“No ha tenido minutos Álvaro porque hasta la semana pasada no estaba al 100% por su rodilla. Ya podía hacer trabajo, podía pegarle al balón, pero no estaba 100% recuperado. A lo mejor el haberlo apurado podía retardar su recuperación total, así que lo vamos a llevar con cuidado. Yo creo que desde esta semana ya debería estar disponible. Es el mismo caso de Abde, que está también citado. Vamos a ver mañana si se le dan minutos o se le dan unos días más para que esas lesiones de rodilla, que son muy complicadas, no tengan una recaída”.

Fidalgo fue incluido en la convocatoria para medirse al Levante el sábado y tendría opciones de tener sus primeros minutos esta temporada. Desde que dejó al América, Fidalgo disputó 13 partidos con el Betis, anotando un gol, aunque perdió la titularidad en el cierre de la campaña anterior.

Pellegrini dijo que no espera tener muchas bajas en el cierre del mercado: “Ojalá que no. Yo creo que cada salida siempre debilita. Por otro lado, está todo el tema económico, en el cual yo no me meto, pero si para que llegue alguien más barato tiene que salir alguien más caro, eso es debilitarse, independientemente de los nombres que sean. Ya veremos. Eso lo maneja el club y veremos qué plantel vamos a tener al final de estos días”.

Uno de los jugadores que sí estaría por salir es Gonzalo Petit, al no tener pasaporte comunitario. “Gonzalo es el cuarto extranjero que tenemos, así que no puede en ningún caso estar en la plantilla nuestra. Es por ese motivo por el cual el club lo tiene que ceder, porque ya están los tres cupos de extranjeros usados”, aseguró el entrenador.

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El Betis no cierra la puerta a algún fichaje más, sobre todo en la delantera, de cara a una temporada en la que jugarán la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. “Pienso que hasta el último momento uno tiene que intentar tener la ilusión de tener un plantel competitivo. Ya hemos visto el sorteo de la Champions, con equipos de mayor calibre. Creo que siempre hay que tener la ambición, en cada competición que uno hace, de poder llegar lo más arriba posible. Lo mismo que dije la semana pasada lo digo hoy día: faltan cuatro días y, una vez que se cierre, vamos a hacer un análisis de lo que se logró”.

Sobre el partido ante el Levante, Pellegrini afirmó que esperan seguir con la buena racha que les tiene empatados en el liderato con el Madrid, Barcelona y Sevilla: “Ha sido un buen comienzo de temporada. Lo que no hay que hacer es confiarse por haber hecho esos buenos partidos sino entrar con la misma actitud y la misma intensidad con la que jugamos ante un rival como el Levante en su casa, que siempre son rivales difíciles”.

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