Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 28 al 30 de agosto de 2026
Este momento de competencia tendrá la particularidad de que muchos jugadores cafeteros tendrán acción el viernes.
Ya se puede decir que las temporadas de las diferentes ligas están en marcha. La actividad en las competencias futbolísticas más importantes ya ha arrancado y este fin de semana va a tener muchísima acción para los futbolistas de la Selección Colombia. Será momento para que sigan mostrando sus condiciones y se ganen el llamado a las próximas convocatorias.
Hay dos particularidades para este momento de competencia entre el 28 y el 30 de agosto de 2026. La primera es que hay una gran catidad de futbolistas cafeteros que van a tener partido durante el viernes. La otra es que hay tres jugadores de los incluidos en el listado del Mundial 2026 que todavía siguen sin club. Esa pausa en sus carreras podría costarles su presencia en los próximos partidos de la Tricolor.
* Horarios para Colombia (GMT -5).
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Porteros
- Camilo Vargas: con Atlas, recibe a Querétaro por la Liga MX | sábado, 29 de agosto, 6:00 p.m.
- Álvaro Montero: con Boca Juniors, recibe a Lanús por la Liga Argentina | viernes, 28 de agosto, 7:30 p.m.
- David Ospina: está sin club tras salir de Atlante.
Defensores
- Johan Mojica: Getafe no tendrá actividad durante el fin de semana.
- Wíller Ditta: con Cruz Azul, visita a Necaxa por la Liga MX | viernes, 28 de agosto, 8:00 p.m.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Goztepe por la Super Lig | sábado, 29 de agosto, 1:30 p.m.
- Yerry Mina: con Cagliari, recibe a Inter de Mián por la Serie A | domingo, 30 de agosto, 1:45 p.m.
- Daniel Muñoz: con Crystal Palace, recibe a Manchester City por la Premier League | viernes, 28 de agosto, 2:00 p.m.
- Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Liga Argentina | domingo, 30 de agosto, 5:15 p.m.
- Déiver Machado: está sin club tras salir de Nantes.
- Jhon Lucumí: con Juventus, recibe a Parma por la Serie A | sábado, 29 de agosto, 1:45 p.m.
Centrocampistas
- Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, recibe a Manchester City por la Premier League | viernes, 28 de agosto, 2:00 p.m.
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro recibe a Vitoria por el Brasileirao | sábado, 29 de agosto, 4:30 p.m.
- Ríchard Ríos: Benfica no tendrá actividad durante el fin de semana.
- Gustavo Puerta: con Racing de Santander, recibe a Elche por LaLiga | viernes, 28 de agosto, 12:00 p.m.
- Juan Camilo Portilla: con Athletico Paranaense, recibe a Fluminense por el Brasileirao | domingo, 30 de agosto, 9:00 a.m.
- Jorge Carrascal: con Flamengo, recibe a Botafogo por el Brasileirao | domingo, 30 de agosto, 2:00 p.m.
- James Rodríguez: está sin club tras salir de Minnesota United.
- Juan Fernando Quintero: con Independiente Medellín, recibe Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor | domingo, 30 de agosto, 4:10 p.m.
- Jhon Arias: con Palmeiras, visita a Mirassol por el Brasileirao | domingo, 30 de agosto, 5:30 p.m.
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Atacantes
- Jáminton Campaz: con Rosario Central, recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Argentina | sábado, 29 de agosto, 3:00 p.m.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, recibe a Cruzeiro por el Brasileirao | sábado, 29 de agosto, 7:20 p.m.
- Luis Díaz: con Bayern, recibe a Stuttgart por la Bundesliga | viernes, 28 de agosto, 1:30 p.m.
- Jhon Córdoba: con Krasnodar, recibe a Rostov por la Liga Premier | sábado, 29 de agosto, 9:30 a.m.
- Juan Camilo Hernández: con Betis, visita a Levante por LaLiga | sábado, 29 de agosto, 10:00 a.m.
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, visita a Rio Ave por la Primeira Liga | viernes, 28 de agosto, 2:15 p.m.