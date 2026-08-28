AC Milan vs Venezia en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 2

Alineaciones del Milan vs Venezia para la jornada 2, al momento

Así saltan los equipos para el partido de la jornada 2 de la Serie A de Italia. De nueva cuenta, Santiago Gimenez no fue convocado por el Milan, ya que sigue en recuperación de la lesión de tobillo que sufrió ante Inglaterra en el Mundial y estamos en los últimos días del mercado, en los que buscarán darle salida a préstamo.

MILAN: Maignan; Gila, Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.

VENEZIA: Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic, Hainaut, Pérez, Busio, Basic, Haps, Yeboah, Adams.