AC Milan vs Venezia en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 2
Sigue el partido de la segunda fecha del fútbol italiano desde San Siro; estadísticas, goles y marcador en directo online
Alineaciones del Milan vs Venezia para la jornada 2, al momento
Así saltan los equipos para el partido de la jornada 2 de la Serie A de Italia. De nueva cuenta, Santiago Gimenez no fue convocado por el Milan, ya que sigue en recuperación de la lesión de tobillo que sufrió ante Inglaterra en el Mundial y estamos en los últimos días del mercado, en los que buscarán darle salida a préstamo.
MILAN: Maignan; Gila, Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.
VENEZIA: Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic, Hainaut, Pérez, Busio, Basic, Haps, Yeboah, Adams.
¿A qué hora inicia el Milan vs Venezia hoy 28 de agosto de 2026?
El balón comenzará a rodar entre Milan y Venezia en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, 13:45 de Bogotá, 14:45 del Este de los Estados Unidos y 15:45 de Buenos Aires.
¿Dónde ver el Milan vs Venezia en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido de hoy 28 de agosto entre el Milan y el Venezia lo puedes seguir en directo por ESPN en México y el resto de América Latina, con transmisión en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
Milan debuta en casa en la Serie A ante el Venezia
La jornada 2 del fútbol italiano se vive en directo online por Claro Sports. El Milan debuta en San Siro ante el Venezia, equipo que vuelve esta temporada a la élite del calcio tras pasar la última temporada en la Serie B.
El equipo rossoneri comenzó la temporada venciendo a domicilio al Torino, mientras que el Venezia cayó en casa ante el Lecce.