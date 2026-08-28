MilanVenecia

AC Milan vs Venezia en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 2

Publicado por Héctor Lázzeri

Sigue el partido de la segunda fecha del fútbol italiano desde San Siro; estadísticas, goles y marcador en directo online

Milan vs Venezia en vivo hoy el partido del fútbol italiano
Milan vs Venezia en vivo hoy el partido del fútbol italiano | Claro Sports

Alineaciones del Milan vs Venezia para la jornada 2, al momento

Así saltan los equipos para el partido de la jornada 2 de la Serie A de Italia. De nueva cuenta, Santiago Gimenez no fue convocado por el Milan, ya que sigue en recuperación de la lesión de tobillo que sufrió ante Inglaterra en el Mundial y estamos en los últimos días del mercado, en los que buscarán darle salida a préstamo.

MILAN: Maignan; Gila, Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.

VENEZIA: Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic, Hainaut, Pérez, Busio, Basic, Haps, Yeboah, Adams.

¿A qué hora inicia el Milan vs Venezia hoy 28 de agosto de 2026?

El balón comenzará a rodar entre Milan y Venezia en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, 13:45 de Bogotá, 14:45 del Este de los Estados Unidos y 15:45 de Buenos Aires.

¿Dónde ver el Milan vs Venezia en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido de hoy 28 de agosto entre el Milan y el Venezia lo puedes seguir en directo por ESPN en México y el resto de América Latina, con transmisión en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

Milan debuta en casa en la Serie A ante el Venezia

La jornada 2 del fútbol italiano se vive en directo online por Claro Sports. El Milan debuta en San Siro ante el Venezia, equipo que vuelve esta temporada a la élite del calcio tras pasar la última temporada en la Serie B.

El equipo rossoneri comenzó la temporada venciendo a domicilio al Torino, mientras que el Venezia cayó en casa ante el Lecce.

Te puede interesar:

Milan inicia la Serie A con triunfo ante Torino en el debut de Ruben Amorim; Santiago Gimenez no fue convocado

Serie A

Milan inicia la Serie A con triunfo ante Torino en el debut de Ruben Amorim; Santiago Gimenez no fue convocado

Juventus arranca la Serie A con triunfo ante Frosinone

Serie A

Juventus arranca la Serie A con triunfo ante Frosinone

¡Un error de Johan Vásquez condena al Genoa en su debut en la Serie A ante el Napoli!

Serie A

¡Un error de Johan Vásquez condena al Genoa en su debut en la Serie A ante el Napoli!

En vivoMinuto a minuto