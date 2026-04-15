Final Champions League: Lista de todos los campeones que han levantado La Orejona en la historia
El palmarés de la Liga de Campeones de la UEFA: equipos campeones y resultados de las finales previo a la del 2025 en Múnich
La UEFA Champions League es uno de los torneos más prestigiosos a lo largo de la historia y que ha tenido grandes momentos que son memorables con la participación de clubes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Milan, los cuales, han dado excelentes encuentros que han marcado a varias generaciones.
En la temporada 2025/26, quedan cuatro equipos en carrera para pelear por la Orejona: los campeones defensores, el PSG, repite también en semifinales el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Bayern Munich. El Gigante Bávaro y los parisinos ya saben lo que es ganar la Liga de Campeones, mientras que el Atleti y los gunners quieren su primera corona de la Champions.
¿Cuándo se jugó la primera Champions League y qué equipo fue campeón?
La primera edición de la llamada Copa de Europa se llevó a cabo en la temporada 1955/1956 y el campeón fue el Real Madrid.
Campeones Champions: Lista completa, equipos ganadores y ediciones
- 2024/25 | Paris Saint-Germain 5-0 Inter
- 2023/24 | Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid
- 2022/23 | Manchester City 1-0 Inter
- 2021/22 | Real Madrid 1-0 Liverpool
- 2020/21 | Chelsea Manchester 1-0 City
- 2019/20 | Bayern Munich Paris 1-0 Paris Saint-Germain
- 2018/19 | Liverpool Tottenham 2-0 Hotspur
- 2017/18 | Real Madrid 3-1 Liverpool
- 2016/17 | Real Madrid 4-1 Juventus
- 2015/16 | Real Madrid 1-1 Atletico Madrid | (5–3 penaltis)
- 2014/15 | Barcelona 3-1 Juventus
- 2013/14 | Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | (tiempo extra)
- 2012/13 | Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund
- 2011/12 | Chelsea Bayern 1-1 Munich | (4–3 penaltis)
- 2010/11 | Barcelona 3-1 Manchester United
- 2009/10 | Inter Bayern 2-0 Munich
- 2008/09 | Barcelona 2-0 Manchester United
- 2007/08 | Manchester 1-1 United Chelsea | (6–5 penaltis)
- 2006/07 | Milan 2-1 Liverpool
- 2005/06 | Barcelona 2-1 Arsenal
- 2004/05 | Liverpool 3-3 Milan | (3-2 penaltis)
- 2003/04 | Porto 3-0 Monaco
- 2002/03 | Milan 0-0 Juventus | (3-2 penaltis)
- 2001/02 | Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen
- 2000/01 | Bayern Munich 1-1 Valencia | (5-4 penaltis)
- 1999/2000 | Real Madrid 3-0 Valencia
- 1998/99 | Manchester 2-1 United Bayern Munich
- 1997/98 | Real Madrid 1-0 Juventus
- 1996/97 | Borussia Dortmund 3-1 Juventus
- 1995/96 | Juventus 1-1 Ajax | (4-2 penaltis)
- 1994/95 | Ajax 1-0 Milan
- 1993/94 | Milan 4-0 Barcelona
- 1992/93 | Marseille 1-0 Milan
- 1991/92 | Barcelona 1-0 Sampdoria
- 1990/91 | Red Star Belgrade 0-0 Marseille | (5-3 penaltis)
- 1989/90 | Milan 1-0 Benfica
- 1988/89 | Milan 4-0 Steaua Bucharest
- 1987/88 | PSV Eindhoven 0-0 Benfica | (6-5 penaltis)
- 1986/87 | Porto Bayern 2-1 Munich
- 1985/86 | Steaua Bucharest 0-0 Barcelona | (2-0 penaltis)
- 1984/85 | Juventus 1-0 Liverpool
- 1983/84 | Liverpool 1-1 Roma | (4-2 penaltis)
- 1982/83 | Hamburg 1-0 Juventus
- 1981/82 | Aston Villa 1-0 Bayern Munich
- 1980/81 | Liverpool 1-0 Real Madrid
- 1979/80 | Nottingham Forest 1-0 Hamburg
- 1978/79 | Nottingham Forest 1-0 Malmo
- 1977/78 | Liverpool 1-0 Club Brugge
- 1976/77 | Liverpool 3-1 Borussia Monchengladbach
- 1975/76 | Bayern Munich 1-0 Saint-Etienne
- 1974/75 | Bayern Munich 2-0 Leeds United
- 1973/74 | Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid
- 1972/73 | Ajax 1-0 Juventus
- 1971/72 | Ajax 2-0 Inter
- 1970/71 | Ajax 2-0 Panathinaikos
- 1969/70 | Feyenoord 2-1 Celtic
- 1968/69 | Milan 4-1 Ajax
- 1967/68 | Manchester 4-1 United Benfica
- 1966/67 | Celtic 2-1 Inter
- 1965/66 | Real Madrid 2-1 Partizan
- 1964/65 | Inter 1-0 Benfica
- 1963/64 | Inter 3-1 Real Madrid
- 1962/63 | Milan 2-1 Benfica
- 1961/62 | Benfica 5-3 Real Madrid
- 1960/61 | Benfica 3-2 Barcelona
- 1959/60 | Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt
- 1958/59 | Real Madrid 2-0 Reims
- 1957/58 | Real Madrid 3-2 Milan
- 1956/57 | Real Madrid 2-0 Fiorentina
- 1955/56 | Real Madrid 4-3 Reims
¿Qué equipo es el más campeón de la Champions League y cuántos títulos tiene?
- Real Madrid | 15
- AC Milan| 7
- Liverpool | 6
- Bayern Munich | 6
- Barcelona | 5
- Ajax | 4
- Manchester United | 3
- Inter de Milán | 2
- Chelsea | 2
- Nottingham Forest | 2
- Benfica | 2
- Juventus | 2
- Porto | 2
- Paris Saint-Germain | 1
- Manchester City | 1
- Borussia Dortmund | 1
- Feyenoord | 1
- Marseille | 1