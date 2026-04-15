¿México al nivel de las mejores? Andrea Rodebaugh revela el crecimiento del Tri femenil

Andrea Rodebaugh comparte su visión sobre el futuro del Tri femenil y cómo México está preparado para competir al más alto nivel

Andrea Rodebaugh habla sobre el futuro del Tri femenil | Imago7

Andrea Rodebaugh, directora de selecciones femeniles de México, destacó el avance que ha experimentado el fútbol femenil en el país y cómo, con el actual proceso, la selección mexicana está preparada para competir contra cualquiera. En una entrevista exclusiva para el programa Juegan Ellas de Claro Sports por W Deportes, Rodebaugh compartió su visión sobre la evolución del Tri y la profesionalización de las jugadoras, enfocándose en la importancia de cada paso hacia el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Una estrategia clara para el desarrollo del talento

Sobre el proceso y la estrategia de selecciones, Rodebaugh aseguró que la clave está en trabajar desde las bases, creando un camino claro para las jugadoras. “Es una estrategia que se tiene en base a los objetivos que nos encomendaron. Para desarrollar talento, hay que hacer visorías, y generar espectáculo. Cuando vemos el producto final en un partido, tanto la afición como las jugadoras y el cuerpo técnico, nos quedamos con buenas sensaciones”, expresó.

La estructura del “Pathway” es fundamental para que las jugadoras puedan desarrollarse desde una edad temprana. “Es importante entender que no son siete selecciones trabajando de manera independiente, sino crear un camino para ellas, con la misma línea, para que la transición sea más fluida”, explicó.

Competir con los mejores: el objetivo es claro

Rodebaugh fue enfática al asegurar que México está listo para enfrentarse a las mejores selecciones del mundo, sobre todo, de cara a los torneos internacionales que hay en el horizonte para la selección mayor a cargo de Pedro López como lo son el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos. “Sí, estamos demostrando que México puede competirle a cualquiera. Tenemos el talento y los recursos humanos. Si dotamos a las seleccionadas de todo lo que requieren, seguiremos creciendo y competiremos con los mejores”, afirmó.

Con el clasificatorio Concacaf W a la vista, Rodebaugh expresó confianza en el equipo. “Creo que vamos en muy buen camino. El 18 de abril (ante Puerto Rico) será el primer paso. Estamos en buena posición, pero lo importante es tomarlo con la misma seriedad que se ha tomado cada uno de los partidos anteriores”, señaló.

De la falta de estructura a la profesionalización

Uno de los mayores retos que enfrentó la selección femenil fue la falta de estructura, la cual llegó a raíz de que el Tri no clasificó a la pasada Copa del Mundo. “Antes no existía una estructura exclusiva para la selección nacional femenil. Ha sido difícil abrir espacios y posiciones, pero poco a poco se ha logrado”, comentó Rodebaugh, destacando la importancia de poner a las jugadoras en el centro de las decisiones. “Lo que hemos enfatizado en México es la importancia de poner a la jugadora al centro de todas las decisiones. Si tomamos decisiones en beneficio de ellas, veremos que eso impactará en todo lo demás”.

Además, la exfutbolista habló sobre la profesionalización del deporte en México: “El enfoque del fútbol femenil hoy es profesionalizarlo. Que las jugadoras puedan hacer del fútbol una forma de vida. Y que, cuando terminen su etapa dentro del campo, puedan seguir dentro del fútbol en diferentes ámbitos”.

Reconexión con la afición y cambio cultural

Otro aspecto fundamental para el desarrollo del fútbol femenil ha sido la reconexión con la afición. Rodebaugh destacó el crecimiento del apoyo popular hacia las jugadoras: “Hubo una época en la que se les cuestionaba, pero hoy día voltean y nos siguen. Eso habla de un cambio cultural. La afición ve el esfuerzo de las jugadoras y lo recompensa. Eso es lo más bonito”.

El legado para las futuras generaciones

Finalmente, Andrea Rodebaugh también dejó un mensaje para las jóvenes que sueñan con seguir el camino del fútbol profesional. “Lo que quiero es que cualquier niña en México, desde cualquier rincón del país, vea cómo puede cumplir su sueño. El fútbol les da tantas herramientas para la vida”, dijo, invitando a las jóvenes a nunca dejar de soñar. “Aunque a veces el panorama no se vea claro, si seguimos al frente, el cielo se abre y las oportunidades llegan. Hay que estar preparadas para cuando lleguen”.

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