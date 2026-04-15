Diablos Rojos vs Piratas de Campeche, en vivo por Claro Sports: fecha y hora del juego inaugural de la LMB 2026

Publicado por Daniela Galindo

La Liga Mexicana de Béisbol arranca con Diablos Rojos ante Piratas, en busca de iniciar el camino al tricampeonato

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche, en vivo por Claro Sports: fecha y hora del juego inaugural de la LMB 2026
Piratas de Campeche vs Diablos Rojos en vivo por Claro Sports

La Liga Mexicana de Béisbol dará inicio el jueves 16 de abril con la serie entre Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, en transmisión a través de las pantallas de Claro Sports. La novena escarlata buscará iniciar el camino rumbo a un histórico tricampeonato.

Diablos llega a esta nueva temporada con un roster que se ha consolidado en las últimas campañas, de la mano de jugadores como Julián Ornelas y Juan Carlos Gamboa, además de mantener en su rotación a Brooks Hall y Tomohiro Anraku. Los ‘pingos’ buscarán su primer tricampeonato en su historia, luego de dominar la liga en 2024 y 2025.

Por su parte, el equipo revelación de la temporada pasada, Piratas de Campeche, llega a esta nueva campaña con Lloyd McClendon como mánager, quien intentará repetir lo conseguido hace un año y llevar al equipo nuevamente a los playoffs dentro de la Zona Sur.

LMB 2026: fecha y horario del Diablos Rojos vs Piratas de Campeche

El partido inaugural entre Piratas y Diablos se disputará el jueves 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. El playball se cantará en punto de las 20:00 horas locales, marcando oficialmente el arranque de la temporada 2026 de la LMB. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: ¿Cuánto cuestan los boletos para el juego inaugural de la LMB 2026?

Los boletos para la serie inaugural entre los Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche tienen precios que van desde los 150 hasta los 1,350 pesos. Además, existe la opción de adquirir el Abono Diablo, que permite el acceso a todos los juegos del equipo en casa, disponible a través de Ticketmaster y en taquillas del estadio.

  • PCD | $150
  • Jardines | $150
  • Berma | $200
  • Platea alta lateral | $250
  • Platea alta central | $320
  • Platea baja lateral bronce | $250
  • Platea baja lateral plata | $320
  • Platea baja lateral oro | $400
  • Platea baja central | $550
  • VIP | $1350

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