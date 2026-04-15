Diablos Rojos vs Piratas de Campeche, en vivo por Claro Sports: fecha y hora del juego inaugural de la LMB 2026
La Liga Mexicana de Béisbol arranca con Diablos Rojos ante Piratas, en busca de iniciar el camino al tricampeonato
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La Liga Mexicana de Béisbol dará inicio el jueves 16 de abril con la serie entre Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, en transmisión a través de las pantallas de Claro Sports. La novena escarlata buscará iniciar el camino rumbo a un histórico tricampeonato.
Diablos llega a esta nueva temporada con un roster que se ha consolidado en las últimas campañas, de la mano de jugadores como Julián Ornelas y Juan Carlos Gamboa, además de mantener en su rotación a Brooks Hall y Tomohiro Anraku. Los ‘pingos’ buscarán su primer tricampeonato en su historia, luego de dominar la liga en 2024 y 2025.
Por su parte, el equipo revelación de la temporada pasada, Piratas de Campeche, llega a esta nueva campaña con Lloyd McClendon como mánager, quien intentará repetir lo conseguido hace un año y llevar al equipo nuevamente a los playoffs dentro de la Zona Sur.
LMB 2026: fecha y horario del Diablos Rojos vs Piratas de Campeche
El partido inaugural entre Piratas y Diablos se disputará el jueves 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. El playball se cantará en punto de las 20:00 horas locales, marcando oficialmente el arranque de la temporada 2026 de la LMB. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.
Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: ¿Cuánto cuestan los boletos para el juego inaugural de la LMB 2026?
Los boletos para la serie inaugural entre los Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche tienen precios que van desde los 150 hasta los 1,350 pesos. Además, existe la opción de adquirir el Abono Diablo, que permite el acceso a todos los juegos del equipo en casa, disponible a través de Ticketmaster y en taquillas del estadio.
- PCD | $150
- Jardines | $150
- Berma | $200
- Platea alta lateral | $250
- Platea alta central | $320
- Platea baja lateral bronce | $250
- Platea baja lateral plata | $320
- Platea baja lateral oro | $400
- Platea baja central | $550
- VIP | $1350