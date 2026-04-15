El proyecto Cadillac y sus perfiles clave: el camino hacia el éxito en la F1

La combinación de expertos y nuevos enfoques en software será clave para determinar si la escudería puede competir con los gigantes de la Fórmula 1

El reto de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1 | Reuters

Para que el proyecto Cadillac funcione en su primera temporada en la Fórmula 1, la escudería de Sergio ‘Checo’ Pérez ha formado una estructura que combina experiencia ganadora con los desafíos de la modernidad. La dirección ha reclutado un equipo de profesionales con gran trayectoria en el deporte, pero el reto está claro: traducir toda esa experiencia a la era de la inteligencia artificial y los softwares avanzados que definen la Fórmula 1 actual.

La escudería Cadillac se enfrenta a la transición entre lo tradicional y lo moderno. Su equipo tiene una base sólida con personas que forjaron su nombre en los 2000 y principios de 2010, pero en 2026, el desafío es adaptarse a la velocidad del software dinámico y la inteligencia artificial que dominan la F1 moderna. La gran incógnita del equipo es cómo integrar todo este conocimiento con la tecnología de vanguardia.

Nick Chester: El Ingeniero de Diseño

Al mando del diseño y desarrollo del MAC-26, el monoplaza de Cadillac, se encuentra Nick Chester, un ingeniero con más de 30 años de experiencia en la Fórmula 1. Tras su paso por Mercedes y McLaren en la Fórmula E, Chester tiene la ardua tarea de trasladar la eficiencia de los motores eléctricos de baja velocidad a los motores de combustión de la F1. Con la evolución de los softwares desde su última etapa en F1 hasta 2020, Chester deberá adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos del deporte.

Pat Symonds: El Estratega Legal

Uno de los fichajes clave en la estructura de Cadillac es Pat Symonds, ex director técnico de la F1 y coautor del reglamento para la temporada 2026. A sus 72 años, Symonds se desempeña más como consultor que como desarrollador del software. Su experiencia con los vacíos legales del código reglamentario es invaluable, pero el desafío ahora es cómo aplica esos conocimientos a los cambios vertiginosos que se están viviendo en la F1.

Jon Tomlinson: Especialista en Aerodinámica Activa

Jon Tomlinson, quien fue pieza clave en los títulos de Fernando Alonso, ahora tiene el reto de adaptarse a la aerodinámica activa, una disciplina que depende completamente del software para mover los alerones en el momento preciso. Cualquier fallo en este sistema puede dejar al monoplaza incapaz de responder en la pista. Tomlinson debe encontrar la manera de integrar este desafío con el software avanzado que define a las escuderías punteras de la Fórmula 1.

Xavi Marcos: Estrategia y Software en la Pista

Xavi Marcos, quien llega a Cadillac con una perspectiva fresca, tiene la responsabilidad de traducir los datos del software al lenguaje del piloto en la pista. Su llegada es significativa, aunque proviene de Ferrari, un equipo que ha sido criticado por sus errores de estrategia y sistemas. Marcos tiene la difícil tarea de asegurar que el sistema tecnológico de Cadillac esté a la altura de los desafíos de la temporada 2026.

John McQuilliam: Autos Resistentes y Eficientes

Por último, la escudería Cadillac cuenta con John McQuilliam, quien se especializa en construir autos resistentes con presupuestos limitados. Su experiencia refuerza la idea de una estructura eficiente, aunque podría no ser la más innovadora en términos de simulación avanzada, un área dominada por equipos como Red Bull. McQuilliam aportará la base para una escudería sólida y estable, pero su enfoque debe ajustarse para hacer frente a los avances tecnológicos de otras grandes escuderías.por Superar

A medida que el proyecto Cadillac F1 avanza, el equipo se encuentra en una encrucijada entre el conocimiento histórico y los nuevos avances tecnológicos. La combinación de expertos y nuevos enfoques en software será clave para determinar si la escudería puede competir con los gigantes de la Fórmula 1, como Red Bull y Mercedes, y lograr resultados sobresalientes en la temporada 2026.

Te puede interesar: