Bayern Munich vs Real Madrid, en vivo Champions League 2026: ¿Quién gana los cuartos de final vuelta hoy, 15 de abril?
Bayern Munich defiende su ventaja de 2-1 contra un Real Madrid que llega presionado tras empatar 1-1 ante Girona. Un partido decisivo para ambos equipos
Claves para la remontada del Real Madrid
El Real Madrid tiene por delante un desafío casi perfecto para remontar el 1-2 contra el Bayern Munich en su casa, donde solo ha perdido uno de sus últimos 28 partidos de Champions. Para ello, no bastará con una avalancha ofensiva, sino que necesitará un juego más controlado y preciso. Vinícius será fundamental, gracias a sus estadísticas impresionantes de goles, asistencias y regates.
Además, la recuperación de Mendy en el costado izquierdo, clave para neutralizar a Olise, y el aporte de Trent Alexander-Arnold en el balón parado y el juego aéreo también serán vitales. El Madrid debe explotar los huecos en la defensa del Bayern, especialmente en las transiciones rápidas y las jugadas de balón parado. Aunque las estadísticas no favorecen al Madrid, la eliminatoria sigue abierta si corrigen los errores de la ida.
El Bayern Munich y su fortaleza histórica
El Real Madrid enfrenta una tarea ardua en Múnich, ya que el Bayern Munich ha superado 29 de 30 eliminatorias tras ganar como visitante en la ida. Aunque el Madrid generó 20 remates y 9 paradas de Neuer, las estadísticas están en contra. El Bayern, con su solidez histórica, ha avanzado en 12 de 13 ocasiones cuando su ventaja fue de un solo gol. Remontar como visitante en la vuelta ha sido un fenómeno raro en la historia de la Champions, y la eliminatoria requiere un ajuste táctico preciso para los blancos.
¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Real Madrid hoy 15 de abril en la Champions League?
El partido se juega este miércoles 15 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. La sede será el Allianz Arena de Múnich, con el Bayern defendiendo la ventaja mínima conseguida en la ida.
En la previa, el Bayern parte como ligero favorito por la combinación de marcador global, localía y mejor momento reciente, pero la eliminatoria no está cerrada. El Madrid necesita una noche de peso europeo para cambiar el guion y, aunque llega más exigido, sigue siendo un rival que rara vez puede darse por descartado en esta competencia.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Champions League?
En México, la transmisión del Bayern Munich vs Real Madrid irá por FOX y la aplicación Fox ONE, mientras que Claro Sports tendrá la cobertura minuto a minuto con todos los detalles antes, durante y después del encuentro.
Alineaciones del Bayern Munich vs Real Madrid, al momento
Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Brahim, Arda Guler; Vini Jr, Mbappé.
Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.
Champions League 2026: criterios de desempate
Si la serie termina empatada en el marcador global tras los 90 minutos, habrá tiempos extra: dos periodos de 15 minutos. Si la igualdad se mantiene después del alargue, el pase a semifinales se definirá en tanda de penaltis. UEFA mantiene este criterio oficial para las rondas de eliminación directa.
En términos prácticos, el escenario queda así: si Bayern empata o gana, avanzará; si Real Madrid gana por un gol, la llave se irá al tiempo extra; y si el Madrid gana por dos o más, se meterá en semifinales dentro de los 90 minutos. Además, ya no existe el criterio de gol de visitante en las competiciones de clubes de UEFA.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Bayern Munich vs Real Madrid, vuelta cuartos de final Champions League 2026!
Bayern Munich llega a la vuelta con ventaja de 2-1 en el global tras imponerse en el Santiago Bernabéu y además lo hace en un momento de mucha confianza, porque viene de golear 5-0 al St. Pauli en Bundesliga. El cuadro alemán jugará en casa, en el Allianz Arena, y su presente lo coloca como el equipo que arriba con mejores sensaciones a este choque de cuartos de final.
El Real Madrid, en cambio, aterriza con más presión que margen, obligado a remontar fuera de casa después del tropiezo en la ida. El conjunto merengue viene de empatar 1-1 ante el Girona en LaLiga, un resultado que lo dejó más lejos del liderato en España, aunque su historia en noches europeas mantiene abierta la conversación sobre una posible reacción en Alemania.