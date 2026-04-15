Bayern Munich vs Real Madrid, en vivo Champions League 2026: ¿Quién gana los cuartos de final vuelta hoy, 15 de abril?

Claves para la remontada del Real Madrid

El Real Madrid tiene por delante un desafío casi perfecto para remontar el 1-2 contra el Bayern Munich en su casa, donde solo ha perdido uno de sus últimos 28 partidos de Champions. Para ello, no bastará con una avalancha ofensiva, sino que necesitará un juego más controlado y preciso. Vinícius será fundamental, gracias a sus estadísticas impresionantes de goles, asistencias y regates.

Además, la recuperación de Mendy en el costado izquierdo, clave para neutralizar a Olise, y el aporte de Trent Alexander-Arnold en el balón parado y el juego aéreo también serán vitales. El Madrid debe explotar los huecos en la defensa del Bayern, especialmente en las transiciones rápidas y las jugadas de balón parado. Aunque las estadísticas no favorecen al Madrid, la eliminatoria sigue abierta si corrigen los errores de la ida.