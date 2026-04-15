Jorge Iga lidera la selección de natación rumbo a Santo Domingo 2026 y va por el récord de medallas

El nadador tiene como objetivo convertirse en el deportista mexicano varonil con más medallas de oro en la historia de la justa

Jorge Iga habla de su participación en los Juegos Centroamericanos | Imago 7

Durante el Campeonato Nacional de Natación Élite y de Aguas Abiertas 2026, celebrado en Veracruz, quedó definida la lista de 22 nadadores que integrarán la selección mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este evento marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

El potosino Jorge Andrés Iga, quien formó parte de la delegación mexicana en Paris 2024, iniciará su cuarto ciclo olímpico. En Santo Domingo disputará sus terceros Juegos Centroamericanos, luego de conseguir cuatro boletos en cinco pruebas durante el selectivo nacional.

El nadador tiene como objetivo convertirse en el deportista mexicano varonil con más medallas de oro en la historia de la justa regional. Actualmente, el récord pertenece al exarquero Juan René Serrano, quien acumuló 14 preseas doradas a lo largo de su carrera.

“Voy a participar en 50, 100 y 200 metros libres, 100 mariposa y pruebas de relevos. Vamos a disfrutar cada competencia. Desde el ciclo olímpico pasado me dediqué a enfocarme en cada prueba, en no dejar que nada nuble los logros, y ahora con la meta de romper el récord mexicano de máximo medallista en Juegos Centroamericanos. Esa es la meta. Ahora tengo 10 medallas de oro y voy a buscar las 15 para lograr ese récord”, expresó Iga.

Con 29 años y más de una década como seleccionado nacional, el nadador señaló que este será su último ciclo olímpico, por lo que busca cerrarlo en su mejor nivel.

“Más que un récord de tiempos, estoy buscando un récord de carrera, uno que defina cómo ha sido mi trayectoria como nadador: de longevidad, paciencia y resiliencia. Llevo más de 10 años en el alto rendimiento y este logro significaría eso para mí: que sigo aquí, compitiendo al máximo nivel, buscando romper mis propios límites y siendo la mejor versión cada día”, añadió.

La selección mexicana quedó conformada, en la rama varonil, por Jorge Iga, Rafael Arizpe, Marcos Reyes, Andrés Dupont, Andrés Puente, Daniel Saborio, Santiago Blanco, David Mesulam Medina, Humberto Nájera y Paulo Strelhke, quien también competirá en aguas abiertas 10 kilómetros junto a Diego Obele.

En la categoría femenil, el equipo está integrado por Celia Pulido, Melissa Rodríguez, Miranda Grana, Daniela Linares, Susana Hernández, María Fernanda Guerra, Ava Chávez, Aranza López, Regina Medina y Yaritzy Salgado, quien participará en aguas abiertas junto a Dalia Moreno. Las pruebas de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 28 de julio al 1 de agosto.

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