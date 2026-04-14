The Boys 5, capítulo 3: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

Con el lanzamiento semanal, la serie mantiene el interés global mientras se acerca a su desenlace, en una etapa donde cada episodio define el rumbo de la trama

Los fans esperan con ansia la conclusión de la serie | @TheBoysTV

La temporada final de The Boys ya está en marcha y ha dejado claro desde sus primeros episodios que el cierre será intenso. Con una narrativa que ha elevado el conflicto político y la tensión entre humanos y supes, los seguidores de la serie ahora esperan el estreno del capítulo 3 de la quinta temporada, un episodio que podría marcar un punto clave rumbo al desenlace definitivo.

The Boys, temporada 5: ¿Cuándo sale el capítulo 3 y hora exacta de estreno?

El tercer episodio de The Boys 5 se estrenará el miércoles 15 de abril de 2026 en Prime Video. La plataforma mantiene su formato de lanzamiento semanal, lo que permite que cada capítulo tenga impacto en la conversación global.

En México y gran parte de América Latina, el episodio estará disponible desde las 02:00 de la mañana del mismo miércoles. Este horario se ha convertido en una constante para los estrenos de la plataforma, permitiendo a los fans ver el contenido desde las primeras horas del día.

¿De qué tratan los capítulos 1 y 2 de la temporada final?

Los primeros episodios mostraron un escenario más tenso dentro del universo de la serie. Las nuevas medidas impulsadas por los supes cambiaron el equilibrio de poder, mientras Homelander se posiciona como una figura sin control real. En paralelo, el grupo protagonista enfrenta decisiones que los obligan a reorganizarse para responder a un entorno más restrictivo.

El capítulo 3 apunta a profundizar en la evolución de los personajes y en el conflicto central. Se anticipa un avance en la radicalización de Homelander, así como en las consecuencias de las decisiones del equipo principal. También podría marcar un cambio en el ritmo de la historia, con eventos que definan el rumbo del cierre de la serie.

The Boys 5, temporada final: calendario del estreno de los capítulos

La quinta temporada contará con un total de ocho episodios, distribuidos de forma semanal:

Episodios 1 y 2: 8 de abril de 2026

Capítulo 3: 15 de abril de 2026

Capítulo 4: 22 de abril de 2026

Capítulo 5: 29 de abril de 2026

Capítulo 6: 6 de mayo de 2026

Capítulo 7: 13 de mayo de 2026

Capítulo 8 (final): 20 de mayo de 2026

¿Por qué la temporada final de The Boys genera tanta expectativa?

El cierre de la serie fue planteado desde el inicio como una conclusión definitiva, lo que ha elevado la atención en cada episodio. Con una historia que mezcla acción, tensión política y desarrollo de personajes, la producción busca cerrar su ciclo con un desenlace acorde al impacto que ha tenido dentro del streaming.

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