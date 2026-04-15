Luis Díaz elimina al Real Madrid y le da al Bayern un sufrido pase a semifinales de la Champions

Un agónico gol del delantero colombiano es la clave para meter a los bávaros entre los cuatro mejores del torneo

Lucho Díaz mete al Bayern a semis de la Champions | REUTERS/Michaela Stache

En una noche llena de tensión y emoción, el Bayern Munich logró mantener su ventaja y aseguró su pase a las semifinales de la Champions League tras derrotar 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena. Con un marcador global de 6-4 a su favor, el equipo bávaro se llevó la victoria en una eliminatoria que estuvo llena de giros inesperados, donde Luis Díaz fue el héroe al marcar el gol decisivo en el minuto 89.

El primer tiempo comenzó con un golpe temprano para el Bayern, cuando un error inesperado de Manuel Neuer permitió a Arda Güler abrir el marcador para el Real Madrid. El arquero bávaro entregó la pelota de manera incomprensible al turco, quien disparó desde fuera del área con el arco vacío. Un comienzo que dejó atónitos a los aficionados locales y dio ventaja a los de Carlo Ancelotti. El Real Madrid parecía tomar el control, pero el Bayern reaccionó rápidamente.

En el minuto 6, Pavlovic empató con un cabezazo en el área pequeña, tras un excelente centro de Kimmich en un tiro de esquina. El gol de Pavlovic dio tranquilidad a los locales nuevamente y los empujó a buscar más. La intensidad del Bayern aumentó y, con ello, la presión sobre la defensa del Madrid.

A medida que el Bayern se crecía, el Real Madrid no se quedó atrás. La conexión entre Vinicius y Mbappé comenzó a generar oportunidades peligrosas, pero el gol parecía eludirles. En el minuto 29, Güler volvió a aparecer con otro golazo, esta vez de tiro libre, poniendo al Madrid nuevamente empatado en la serie. El turco no perdonó, clavando el balón en el ángulo superior de la portería de Neuer y devolviendo la ventaja al Madrid.

Pero el Bayern, imparable en su ataque, respondió con fuerza. En el minuto 38, Harry Kane empató nuevamente el partido, aprovechando un servicio preciso dentro del área. El inglés definió con calma y habilidad, poniendo el marcador 2-2. En ese momento, el Allianz Arena estalló de emoción, mientras el Madrid se reorganizaba en busca de la ventaja.

La tensión aumentó aún más cuando, en el minuto 41, Vinicius estuvo a punto de adelantar al Madrid, pero su disparo dio en el travesaño, dejando escapar una oportunidad clara. Sin embargo, los merengues no tardaron en encontrar la fórmula para tomar la ventaja una vez más. En el minuto 42, Mbappé aprovechó una magnífica asistencia de Vinicius para poner el 3-2, dándole a su equipo la igualdad nuevamente.

El segundo tiempo comenzó con una presión aún más fuerte por parte del Bayern, que intensificó su juego en busca del empate. Sin embargo, el Real Madrid defendió con solidez y logró resistir los embates del equipo alemán. En el minuto 68, Lunin realizó una intervención clave, manteniendo con vida a los merengues tras un remate peligroso de Olisé, el delantero francés del Bayern. La defensa del Madrid, que ya había recibido tarjetas amarillas por protestas, se mantuvo firme ante las arremetidas del Bayern.

La expulsión de Camavinga, por una falta imprudente sobre Musiala, en el minuto 86 complicó aún más las cosas para el Real Madrid, que se quedó con diez jugadores. Con la eliminación al alcance del Bayern, la presión aumentó aún más sobre los merengues. Fue entonces cuando Luis Díaz, en el minuto 89, marcó un golazo desde fuera del área, un disparo que se desvió en Éder Militao, descolocando a Lunin y poniendo al Bayern en ventaja en la eliminatoria con un 5-4 global.

A pesar de los esfuerzos finales del Madrid por buscar el empate, el Bayern logró aumentar su ventaja gracias aun gol de Michael Olise en el último suspiro, acabando con los embates de un Real Madrid que, a pesar de la inferioridad numérica, luchó hasta el último minuto.

Luis Díaz, con su gol decisivo, se convierte en el héroe de la noche, y su intervención permitió al Bayern Munich asegurar su pase a las semifinales, donde buscarán seguir luchando por la ansiada ‘Orejona’.

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