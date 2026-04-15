Luis Fernando Tena recibe la mejor noticia para Guatemala desde la MLS

Un legionario volverá a ser tenido en cuenta en la MLS

Guatemala recuperaría a su joya. FEDEFUT

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala pasa porque los jugadores habitualmente convocados, tengan rodaje en sus respectivos equipos. Ello no siempre ocurre y la realidad señala que es muy importante convocar a quienes estén con ritmo de competencia, y por eso cuando uno de los legionarios es sentado, se generan dudas como en el caso de Olger Escobar…

El talentoso interior derecho de 20 años tuvo un inicio de 2026 muy por debajo de lo esperado en el Montreal Impact de la MLS. De los ocho partidos que jugó el equipo en este torneo, disputó apenas 160 minutos, es decir ni siquiera completó dos partidos totales, motivo por el cual el cuerpo técnico de Guatemala encabezado por Luis Fernando Tena entró en absoluta preocupación.

El caso es que, para buena de Tena, el director técnico del elenco de Montreal, Marco Donadelo, fue echado de su cargo tras la derrota de la última jornada a manos del Philadelphia Union, que para el caso significó la séptima de ocho juegos. Ante esa noticia, se abre el panorama para que Olger Escobar pueda tener más participación en el equipo de cara a lo que viene.

Escobar solo jugó uno de los siete partidos de la temporada actual como titular. Fue en la visita ante el San Diego, donde el equipo salió derrotado y él fue sustituido al inicio del complemento. A partir de ese juego fue siempre al banco de los suplentes y entró en cinco juegos posteriores pero nunca más de 30 minutos, por lo que su aporte fue de acuerdo a la realidad del equipo.

La buena para Escobar es que de acuerdo a la información de la prensa local, Philippe Eullaffroy, nuevo entrenador interino, se destaca por darle lugar a los más jóvenes. En este sentido, el entrenador entiende que el equipo necesita un cambio urgente y es por eso que Escobar tendrá la gran oportunidad de ser nuevamente tenido en consideración.

En el horizonte de Montreal Impact están los New York Red Bulls. Equipo que llega en buen momento, séptimo con 11 unidades y será la gran prueba para los vientos de cambio que se viven hoy en el club.

El mal momento de Escobar

Olger Escobar denunció públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, que una persona había creado un perfil de Facebook con toda su información y se hacía pasar por él. Si bien no debió lamentar malos ratos producto del robo de identidad, lamentó lo vivido y advirtió que su única red social en la actualidad es Instagram.

En una historia subió en fondo negro y con letras blancas, en mayúsculas y grande “No tengo cuenta de Facebook”. Al parecer, al legionario le habrían llegado mensajes a su cuenta de instagram en donde algunos aficionados le reclamaban y hacían mención sobre supuestas conversaciones que había mantenido en Facebook. Al ser tantos lo mensajes, debió salir a aclarar que no era él quien hablaba.

Escobar sufrió lo que se dice comúnmente como el robo de identidad digital. Un delito que de acuerdo a los daños puede enviar a una persona tras las rejas por tiempo determinado. Gracias a que el jugador esclareció rápidamente que no tiene Facebook, sus fans entendieron que fueron víctima de fake y por ende le escribieron solicitándole una disculpa.

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