Arsenal vs Sporting de Lisboa, en vivo Champions League 2026: ¿Quién gana los cuartos de final vuelta hoy, 15 de abril?

Los Gunners esperan lavarse la cara y sentenciar el tiquete a semifinales, mientras que los lusitanos no tienen nada por perder.

Arsenal vs Sporting de Lisboa, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Arsenal vs Sporting de Lisboa hoy miércoles 14 de abril en la Champions League?

Este duelo, en el Emirates Stadium de Londres, tendrá su pitazo inicial a partir de las 20:00 horas locales. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

Alineaciones del Arsenal vs Sporting de Lisboa, al momento

Así forma el Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Victor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Así forma el Sporting de LIsboa: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inacio, Maximiliano Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Francisco Trincao, Geny Catamo, Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de vuelta de la Champions League?

Estas son las señales disponibles para ver el compromiso a lo largo del continente:

México: FOX.

FOX. Sudamérica y Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+.

Champions League: criterios de desempate

Al tener ventaja de un gol, el Arsenal podría empatar en casa y clasificar a semifinales. Eso sí, donde el Sporting logre ganar por la mínima ventaja, las emociones se trasladan a la prórroga con dos tiempos extra de 15 minutos. De mantenerse el tanteador, el clasificado se definirá con lanzamientos desde el punto penal.

El Arsenal, a ratificar su clasificación y salir de la mala racha

A por la semifinal. Entre el Arsenal y Sporting de Lisboa definirán el rival de Atlético de Madrid en la próxima llave. Sí o sí, llegará a la cita cumbre un rival que nunca haya ganado la ‘Orejona’, situación que representa una nueva oportunidad de llegar a la hazaña.

Los ‘Gunners’, envueltos en un mar de críticas, corren el riesgo de perder toda posibilidad de títulos en muy poco tiempo. Ya cayeron en la Copa de la Liga, así como la FA Cup, situación que encendió alarmas con el agravante de haber caído en Premier League como local a manos del Bournemouth. Esto llevó a que el Manchester City dependa de sí mismo para llevarse el campeonato liguero.

Del otro lado, el Sporting espera cuadrar caja. No ganó en su casa, de hecho cayó en etapa de adición con el tanto de Kai Havertz. Sin embargo, con muy poco por perder ante la gran campaña cumplida en fase europea, la escuadra de Rui Borges quiere la hazaña.

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