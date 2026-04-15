Aurora vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Marquense por la jornada 20 del Torneo Clausura de Guatemala.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Aurora FC y Deportivo Marquense! El encuentro corresponde a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos importantes en el cierre del campeonato.
Aurora afronta este compromiso con 19 unidades y ubicado en la décima posición. El equipo dirigido por Saúl Phillip no ha logrado sostener regularidad en el torneo y viene de una derrota ante Comunicaciones. Con pocos triunfos en sus últimas presentaciones, necesita mejorar su rendimiento en este tramo final si quiere acercarse a la zona de clasificación.
Del otro lado, Marquense llega en una situación distinta en la tabla de posiciones, con 27 puntos que lo colocan en el séptimo lugar. El conjunto dirigido por Omar Arellano atraviesa una racha positiva y viene de una victoria clara en su último partido. Sin embargo, su atención también está puesta en la tabla acumulada, donde la diferencia con los equipos que pelean por no descender es mínima, lo que lo obliga a seguir sumando.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Marquense hoy miércoles 15 de abril de 2026?
El encuentro entre Aurora y Marquense está programado para el miércoles 15 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.
Alineaciones del Aurora vs Marquense para la jornada 20, al momento
Ni Aurora FC ni Deportivo Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.
- Aurora: Liborio Sánchez; Daniel Baján, Allan García, Luis Cardona, Carlos Monterroso; Jorge Ticurú, Pablo Mingorance, Lenin González, Eddie Ibargüen; José Luis Vivas y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.
- Marquense: Javier Colli; Carlos Estrada, Marco Rodas, Oscar Linton, Elías Vásquez; Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar; David Chuc y Diego Casas. DT: Omar Arellano.
Antecedentes del Aurora vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala
Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Marquense:
- 26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026
- 12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025
- 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Clausura 2025
- 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005
- 18 de marzo de 2005 | Aurora 1-1 Marquense | TOnroe Clausura 2005