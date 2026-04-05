¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Pumas hoy domingo 5 de abril? horario y alineaciones de la jornada 13 de Liga MX 2026

Las Chivas del Guadalajara se mantienen como líderes del Clausura 2026 con 30 puntos, mientras que Pumas aparece en cuarto sitio con 23 unidades

Las Chivas del Guadalajara recibirán a los Pumas en el Estadio Akron este domingo 5 de abril, en el marco de la jornada 13 del Clausura 2026, un duelo que podría resultar determinante para los equipos involucrados en la pelea por los boletos a la Liguilla. El encuentro representa una gran oportunidad para Gabriel Milito, técnico del conjunto rojiblanco, de romper la marca histórica del club de 10 victorias en un mismo semestre desde la instauración de los torneos cortos. Además, también está en juego la posibilidad de igualar otro registro importante: los 11 partidos sin perder en casa que consiguió Matías Almeyda entre el Clausura y el Apertura 2017.

Por su parte, el equipo universitario, dirigido por Efraín Juárez, intentará poner fin a su mala racha en el Estadio Akron. Desde su última victoria en el Apertura 2018, Pumas no ha logrado imponerse a Chivas como visitante, por lo que este compromiso luce como una prueba exigente. Los auriazules se medirán ante un conjunto tapatío que llega como líder del torneo con 30 puntos, mientras que ellos se ubican en la cuarta posición con 23 unidades, en busca de consolidarse en la parte alta de la tabla.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs Pumas y dónde ver el partido de este domingo 5 de marzo de 2026?

Quedan cinco fechas para que concluya la temporada regular del Clausura 2026, en un contexto marcado por la intensa disputa por los ocho boletos a la Liguilla. En Claro Sports puedes seguir toda la información sobre la actualidad del fútbol mexicano, incluido nuestro clásico minuto a minuto de lo que ocurra en el Chivas vs Pumas correspondiente a la jornada 13 de este fin de semana, un encuentro que podría resultar determinante para el futuro de ambas instituciones.

México (CDMX) : 20:07 horas | Amazon Prime Video

: 20:07 horas | Amazon Prime Video Centroamérica : 20:07 horas | Universo (sólo en Puerto Rico)

: 20:07 horas | Universo (sólo en Puerto Rico) Estados Unidos: 22:07 horas (ET) / 19:07 horas (PT) | Telemundo, Universo y Peacock

¿Dónde ver en vivo online el Chivas vs Pumas del Clausura 2026? | Claro Sports

Alineaciones probables del Chivas vs Pumas para la jornada 13 del Clausura 2026

Gabriel Milito difícilmente modificaría su parado táctico si se considera la regularidad que ha alcanzado el líder del Clausura 2026 con su 3-4-2-1, un sistema claramente propositivo que ha impulsado a las Chivas del Guadalajara hasta la cima de la clasificación. La estructura con tres centrales permite una salida limpia desde el fondo, mientras que los carrileros ensanchan el campo y generan superioridades por fuera; a su vez, los dos mediapuntas se ubican entre líneas para conectar con el delantero y atacar los espacios interiores.

Por su parte, pese a la percepción de fragilidad en ciertos tramos, Pumas se mantiene en el cuarto puesto bajo la dirección de Efraín Juárez, quien deberá evaluar si da continuidad a su 4-4-2, un sistema que le ha ofrecido equilibrio competitivo. Este esquema permite al equipo universitario compactarse en dos líneas de cuatro, priorizar el orden defensivo y ejecutar transiciones rápidas hacia el frente con dos referencias en ataque. Ante un rival que domina la posesión y carga con muchos hombres al frente, la clave para los universitarios puede estar en cerrar espacios por dentro, obligar a Chivas a jugar por fuera y explotar los contragolpes.

Chivas : Tala Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Fernando González, Brian Gutiérrez, Bryan González, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Armando ‘Hormiga’ González.

: Tala Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Fernando González, Brian Gutiérrez, Bryan González, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Armando ‘Hormiga’ González. Pumas: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Juninho y Robert Morales

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Pumas

En la última década, los enfrentamientos entre Guadalajara y Pumas han sido relativamente equilibrados, con una ligera ventaja reciente para el conjunto rojiblanco, que ha ganado seis de los últimos 10 partidos, por tres triunfos de los universitarios y un empate. El conjunto tapatío ha mostrado mayor consistencia ofensiva en este lapso, con varias victorias por diferencia de dos goles, como el 4-1 en el repechaje del Clausura 2022 y los 3-1 en Apertura 2022 y Clausura 2024. No obstante, el cuadro del Pedregal ha sabido imponerse en momentos clave, como el 3-0 en los cuartos de final del Apertura 2023. En el balance general de los 20 encuentros listados, se registran ocho victorias para Guadalajara, seis para Pumas y seis empates, lo que confirma una rivalidad competitiva, aunque con una inercia reciente ligeramente favorable para el Rebaño Sagrado.

Jornada 15 | Guadalajara 0-0 Pumas | 02/11/2024 | Apertura 2024

| 02/11/2024 | Apertura 2024 Jornada 8 | Guadalajara 3-1 Pumas | 24/02/2024 | Clausura 2024

| 24/02/2024 | Clausura 2024 Liguilla cuartos de final | Pumas 3-0 Guadalajara | 03/12/2023 | Apertura 2023

| 03/12/2023 | Apertura 2023 Liguilla cuartos de final | Guadalajara 1-0 Pumas | 30/11/2023 | Apertura 2023

| 30/11/2023 | Apertura 2023 Jornada 17 | Pumas 1-0 Guadalajara | 11/11/2023 | Apertura 2023

| 11/11/2023 | Apertura 2023 Jornada 8 | Pumas 1-2 Guadalajara | 18/02/2023 | Clausura 2023

| 18/02/2023 | Clausura 2023 Jornada 11 | Guadalajara 3-1 Pumas | 27/08/2022 | Apertura 2022

| 27/08/2022 | Apertura 2022 Liguilla Repechaje | Guadalajara 4-1 Pumas | 08/05/2022 | Clausura 2022

| 08/05/2022 | Clausura 2022 Jornada 16 | Guadalajara 3-1 Pumas | 23/04/2022 | Clausura 2022

| 23/04/2022 | Clausura 2022 Jornada 8 | Pumas 0-0 Guadalajara | 12/09/2021 | Apertura 2021

| 12/09/2021 | Apertura 2021 Jornada 8 | Guadalajara 2-1 Pumas | 28/02/2021 | Clausura 2021

| 28/02/2021 | Clausura 2021 Jornada 16 | Pumas 2-2 Guadalajara | 31/10/2020 | Apertura 2020

| 31/10/2020 | Apertura 2020 Jornada 13 | Guadalajara 1-1 Pumas | 05/10/2019 | Apertura 2019

| 05/10/2019 | Apertura 2019 Jornada 12 | Pumas 2-1 Guadalajara | 31/03/2019 | Clausura 2019

| 31/03/2019 | Clausura 2019 Jornada 12 | Guadalajara 1-2 Pumas | 06/10/2018 | Apertura 2018

| 06/10/2018 | Apertura 2018 Jornada 9 | Pumas 1-1 Guadalajara | 25/02/2018 | Clausura 2018

| 25/02/2018 | Clausura 2018 Jornada 9 | Guadalajara 1-1 Pumas | 16/09/2017 | Apertura 2017

| 16/09/2017 | Apertura 2017 Jornada 1 | Guadalajara 2-1 Pumas | 07/01/2017 | Clausura 2017

| 07/01/2017 | Clausura 2017 Jornada 1 | Pumas 1-0 Guadalajara | 17/07/2016 | Apertura 2016

| 17/07/2016 | Apertura 2016 Jornada 12 | Guadalajara 4-0 Pumas | 03/04/2016 | Clausura 2016

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito Chivas vs Pumas y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el Guadalajara parte como claro favorito para este duelo con una cuota de -200. El empate se ubica en +340, mientras que una victoria de Pumas UNAM paga +500. Estos valores encaminan al Rebaño hacia el triunfo, respaldado tanto por su momento competitivo como por el antecedente reciente entre ambos equipos.

Te puede interesar: