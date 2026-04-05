Claroscuros para el Barcelona tras las lesiones de Ronald Araújo y Marc Bernal

El conjunto culé informa que el uruguayo estará disponible ante el Atlético de Madrid en Champions, no así el español que sufrió un esguince

Ronald Araujo y Marc Bernal, claroscuros ante el Atlético de Madrid | Reuters

El Barcelona recibió buenas y malas noticias de cara al partido del próximo miércoles 8 de abril, donde se medirá al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Este domingo el conjunto blaugrana dio a conocer el estado físico de Ronald Araújo y Marc Bernal, jugadores que salieron lesionados durante la victoria sobre los propios Colchoneros en LaLiga.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el Barça informó que el defensa uruguayo tiene “una pequeña sobrecarga muscular” que no le impedirá disputar el encuentro frente al Atlético en Champions; sin embargo también notificó que el mediocampista español sufrió “un esguince en el tobillo izquierdo” que lo aleja del mismo compromiso.

“El jugador del primer equipo Ronald Araújo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid”, escribió el club blaugrana en su cuenta de X, al tiempo que añadió: “El jugador del primer equipo Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución”.

Ronald Araújo fue titular y disputó 41 minutos frente a los rojiblancos en la jornada 30 de LaLiga. El charrúa abandonó la cancha y dejó su lugar a Marc Bernal, quien apenas logró disputar 22 minutos antes de salir acompañado por el cuerpo médico. El español salió del campo por su propio pie, cediendo su sitio a Jules Koundé (63′).

De esta forma el Barcelona pierde al futbolista de 18 años de edad, quien fue titular en los dos partidos de octavos de final de la Champions frente al Newcastle. Su baja se suma a la de Andreas Christensen, Raphinha y Frenkie de Jong.

El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid este miércoles 8 de abril (13:00 horas tiempo del centro de México), en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tres días más tarde el club culé volverá a fungir como local, ahora en LaLiga ante el Espanyol.

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