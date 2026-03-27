Raphinha se lesiona con Brasil y se pierde los cuartos de final de la Champions League

El brasileño sufrió daño muscular en el muslo derecho y estará cerca de un mes fuera; no jugará los cuartos de Champions ante Atlético

El extremo brasileño Raphinha sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho durante el partido amistoso entre Brasil y Francia disputado el pasado jueves 26 de marzo. El extremo del Barcelona fue titular y fue sustituido al final del primer tiempo, tras presentar molestias que le impidieron continuar.

El incidente ocurrió en la primera mitad del compromiso internacional jugado en el Gillette Stadium de Boston, donde Les Bleus enfrentarán a Noruega el próximo 26 de junio en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. En la primera mitad, el atacante del Barcelona había sido uno de los jugadores más activos en el frente ofensivo antes de resentirse físicamente.

Tras salir del partido, el futbolista fue sometido a estudios por parte del cuerpo médico de la selección brasileña, los cuales confirmaron una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho, diagnóstico que obligó a su baja inmediata de la concentración nacional y su regreso a Barcelona.

“Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa de Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas“, comunico la escuadra catalana.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa de Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/80qsJezCC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

El tiempo estimado de recuperación se sitúa alrededor de cinco semanas, periodo que lo deja fuera de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League en la que el Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid.

Los blaugranas recibirán a los colchoneros el próximo miércoles 8 de abril para el duelo de ida, y disputarán la vuelta en el Metropolitano el día 14 de abril. Además se perderá un choque liguero ante el equipo del Cholo Simeone, este sábado 4 de abril en la capital.

La Confederación Brasileña de Fútbol determinó liberar al jugador para que regrese a España y continúe su proceso de recuperación con el club, decisión que se tomó después de confirmar que no estaba en condiciones de disputar los siguientes compromisos del parón internacional.

El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Hansi Flick, pierde así a una de sus piezas clave en un momento en el que el equipo se encuentra compitiendo por los títulos de liga y Champions, y con una carga de partidos elevada en el calendario inmediato.

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