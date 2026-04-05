Jhon Lucumí se sacude con Bologna

Jhon Lucumí fue titular en la victoria del Bologna ante Cremonese por la jornada 31 de la Serie A.

Jhon Lucumí| LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La jornada número 31 de la Serie A tuvo presencia colombiana. Cremonese recibió en su casa, el Estadio Giovanni Zini, al Bologna. Después de un dominio absoluto del equipo de Jhon Lucumí, los dirigidos por Vincenzo Italiano se hicieron con los tres puntos tras un marcador de dos goles a uno.

La diferencia entre plantillas era abismal y el juego fue fiel reflejo de ello. De hecho, nada más a los tres minutos, Joao Mario recibió un balón de Juan Miranda y puso el primer tanto del partido para el Bologna. 13 minutos después, Jonathan Rowe aumentó la ventaja y casi que sentenció el juego.

Con Jhon Lucumí a bordo, los visitantes no bajaron el pie del acelerador y antes de cumplir los 45 primeros minutos Nikola Moro clavó un balón en el poste para transmitir el mensaje de una posible goleada. Ahora bien, ya en el tiempo de descuento, al 90+1, Federico Bonazzoli cambió una pena máxima por gol y puso el descuento en el marcador.

Así le fue a Jhon Lucumí ante Cremonese

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Cremonese y Bologna por la fecha 31 de la Serie A. Después de una floja presentación con la Selección Colombia ante Croacia, el defensor central volvió a cumplir con una buena actuación en el fútbol de Italia.

73 de 77 pases acertados, seis pases en el último tercio, seis de ocho pases largos completados, cuatro despejes, ocho recuperaciones y uno de cinco duelos ganados, fueron los números del zaguero zurdo del combinado colombiano. No fue el más destacado de las defensa en contienda, pero cumplió con una correcta presentación.

Con este resultado, Bologna se pone un poco más cerca de los puestos de clasificaciones europeas ocupando la octava casilla de la tabla de posiciones con 45 puntos en 31 partidos jugados. Quedando así a nueve unidades de la Roma que es sexta, última posición que da participación internacional.

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