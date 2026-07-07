Resultados octavos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 7 de julio

Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia definen los últimos dos boletos a los cuartos de final de la Copa del Mundo

Resultados del Mundial hoy: Argentina-Egipto y Suiza-Colombia|REUTERS/Carlos Barria

Los octavos de final del Mundial 2026 terminan el 7 de julio. Ya conocemos a los primeros seis equipos en la ronda de cuartos y los últimos dos boletos se conocerán este martes, con los ganadores enfrentándose en Kansas City.

Tendremos una doble cartelera de partidos, comenzando en Atlanta, con el duelo entre Argentina y Egipto. Por la tarde, en el último juego en Canadá de la justa mundialista, Colombia se mide a Suiza.

Resultados de los octavos de final del 7 de julio en el Mundial 2026

Argentina caminó al borde del precipicio en Atlanta, pero remontó para eliminar a Egipto. Lo perdían por dos goles al 67′, pero llegó la remontada con goles de Cuti Romero, Leo Messi y Enzo Fernández

Egipto abrió el marcador al minuto 15, en un córner que cobraron en corto, Marwan Attia metió el centro y el cabezazo de Yasser Ibrahim venció al Dibu Martínez. Argentina tuvo la oportunidad de recortar al 21′, con un penalti por falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico. Messi tomó el balón, pero falló la cuarta pena máxima de su carrera en los Mundiales.

El 2-0 llegó al minuto 57, con una contra de manual que definió Mostafa Zico, pero el VAR revisó una jugada previa en el otro extremo del campo y anuló el tanto de los faraones. La fórmula se repitió al 67′ y ahora sí contó el tanto de Zico.

Argentina se negó a dejar la corona y remontaron antes de llegar siquiera al tiempo extra. Cuti Romero, de cabeza al 79′ a pase de Messi, revivió a la albiceleste. Leo lo igualó al 83′ y al 92′, a la contra, Enzo Fernández marcó el gol que vale el boleto a cuartos de final.

Messi logra el empate en el Argentina vs Egipto | Reuters

El último partido de octavos fue también el último partido del Mundial en Canadá y el primero de esta ronda que se fue al alargue. No llegó el gol en 120 minutos y nos fuimos a los penaltis, donde Suiza consiguió el boleto para medirse a Argentina en cuartos tras vencer 4-3 en la tanda.

Gregor Kobel y Camilo Vargas fueron figuras en la primera parte, tapando ocasiones claras a Puerta y Rieder en la primera parte. Suiza tocó a la puerta en dos ocasiones tras el descanso. Djibril Sow, quien acababa de ingresar, falló un remate solo y Fabian Rieder sacudió las redes de tiro libre, pero por fuera. Salvo algún reclamo de penalti, no pasó mayor cosa en el cierre del tiempo regular. Opta publicó un dato fulminante: fue el juego de menos goles esperados totales (0.7 xG) de toda la Copa del Mundo.

Colombia tuvo múltiples ocasiones en la prórroga. Lucumi pegó un cabezazo que se estrelló en el larguero, con dos de Campaz: una que hizo volar a Kobel y un mano a mano tras error de defensivo que mandó a la tribuna.

En la tanda, Davinson Sánchez falló el segundo cobro colombiano, estrellándola en el larguero. La tanda se igualó cuando Akanji la mandó a la tribuna, pero de inmediato Kobel tapó a Cucho Hernández.

Colombia, eliminada en penaltis ante Suiza | REUTERS/Albert Gea

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a los cuartos del Mundial 2026

El reglamento de la Copa del Mundo indica que, en caso de empate en los 90 minutos, tenemos que encontrar a un ganador, así que se sigue jugando. Contrario a otros torneos, no se avanza directo a penaltis, sino que hay prórroga. Tenemos dos tiempos extra, de 15 minutos cada uno, y si se mantiene el empate, ya se avanza a los penales.

Agenda del 9 de julio: los partidos del Mundial de este jueves

Por primera vez desde el 11 de junio, no tendremos partidos del Mundial el miércoles 8 de julio. Un día sin fútbol, tras lo cual iniciará la ronda de cuartos de final, con el primer partido, Francia vs Marruecos. Un duelo que vimos en semifinales en Qatar 2022 y que ahora veremos en el Estadio Boston.

Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio México: 13:00 horas por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Colombia: 14:00 horas por DIRECTV y Win Sports. Estados Unidos: 15:00 (ET) y 12:00 (PT) por FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium. Centroamérica: 13:00 horas por FOX.



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