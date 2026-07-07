¡Finaliza el sueño ‘Cafetero’! Suiza despacha a Colombia del Mundial desde los penales

En un juego que se fue hasta la definición desde los doce pasos, el conjunto europeo sigue en el Mundial, mientras el sudamericano se despide.

Luis Díaz y Gustavo Puerta luchando un balón con Denis Zakaria | Reuters

El partido entre Suiza y Colombia fue el encargado de cerrar los octavos de final del Mundial 2026, el cual se llevó a cabo en Canadá, exactamente en Vancouver. El encuentro culminó 0-0 y desde los penales (4-3) los suizos avanzaron y ahora enfrentarán a Argentina en la siguiente ronda del certamen.

Como tal los europeos llegaban a este cotejo tras eliminar a Argelia en los dieciseisavos, mientras que los sudamericanos dejaron atrás a Ghana. El cuadro estableció que se enfrentaran por un cupo a los cuartos tras esa nueva ronda que se adicionó para esta edición, esto por el aumento de selecciones.

En líneas generales fue un partido muy cerrado y con ambos bandos caracterizados por priorizar más el mantener el arco en cero, juego disputado en el mediocampo. No obstante, hubo aproximaciones importantes a lo largo del encuentro que pudieron cambiar la historia antes de que se definiera.

Arqueros cumpliendo con el papel

El primero en avisar fue Gustavo Puerta con un remate de media distancia que supo atajar con buena reacción el portero Gregor Kobel. Por medio de la pelota quieta Colombia también generó cierto peligro en el área de Suiza, pero ninguna de esas aproximaciones logró enviarlas dentro del arco.

Unos minutos después una llegada de Suiza, producto de un mal rechazo de Daniel Muñoz, generó temor y llamado de atención para los jugadores de la ‘Tricolor’. A Fabian Rieder le quedó un balón por el sector izquierdo y sacó el disparo, pero para la buena fortuna de los colombianos Camilo Vargas logró atajarlo.

Complemento sin llave de gol

De entrada el entrenador de Suiza realizó una modificación y fue el ingreso de Dijbril Sow por Ardon Jashari. Aparte de eso, el cuadro europeo empezó a buscar hacerle daño a Colombia por medio de juego largo y velocidad. La ‘Tricolor’ por su parte quiso mantener la pelota y elaborar con ella, pero le costaba hacer secuencias de pases.

Néstor Lorenzo también movió al equipo y uno de los cambios que hizo fue sacar a James Rodríguez y meter Juan Fernando Quintero para poder mejorar en la tenencia de la esférica. De cierta forma esa decisión funcionó, pero el rival complicaba la elaboración de los ‘Cafeteros’. Otros hombres que entraron fueron Jáminton Campaz, Juan Camilo Hernández y Richard Ríos.

Con esas sustituciones el DT de la ‘Tricolor’ buscó darle refresco a la zona delantera con el ingreso del ‘Cucho’ y buscar velocidad en la banda con Campaz. Además, con Ríos el plan era darle un aire al mediocampo porque Lerma se notaba algo desgastado.

Tiempo extra más dinámico

Para la primera parte del tiempo extra las emociones fueron más vibrantes que en los 90′ reglamentarios. Lucumi fue el primero en avisar con un cabezazo que se estrelló en el palo horizontal tras un cobro de esquina bien ejecutado por Quintero. En ese momento el elenco colombiano tenía mayor dominio.

Solo unos instantes después Campaz volvió a avisar, quien estaba jugando por el sector derecho, poco habitual al que se desenvuelve en Rosario Central. El extremo encaró hacia adentro y sacó un zurdazo tremendo con potencia, pero el arquero Kobel se estiró y logró atajar la esférica.

Si bien los sudamericanos se mostraban con mayor intensidad ofensiva, los europeos asustaron con un remate dentro del área de Zeki Amdouni, quien no llevaba muchos minutos dentro del campo. A pesar de que la acción se inhabilitó por fuera de lugar, Vargas se lució con una tremenda atajada.

Para la segunda parte del tiempo extra Campaz tuvo la más clara al quedar frente al arco luego de que Muñoz peleara una bola para dejarlo en posición favorable. Sin embargo, el extremo la mandó arriba del arco rival en una jugada que realmente fue muy clara para haber abierto el marcador.

El suplementario finalizó con una importante novedad para Colombia y es la lesión de Lucumi, quien pidió el cambio por una molestia que sintió. En su lugar ingresó Yerry Mina, quien sumó apenas unos minutos antes del pitazo final y que todo se fuera para la tanda de penales.

Suiza avanza, Colombia se despide

Ninguna de estas selecciones tuvo que llegar hasta los penaltis en los dieciseisavos, ya que Suiza venció 2-0 a Argelia y Colombia 1-0 a Ghana. Con los nervios a mil ambos bandos se dispusieron, cobro por cobro, a buscar hacer lo que no hicieron en los 120 minutos de juego. La suerte, mejor ejecución y mentalidad le sonrieron a Suiza, escuadra que avanza a los cuartos.

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