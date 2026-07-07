Como es costumbre, Claro Sports reseña los rendimientos individuales de los jugadores cafeteros con su respectiva calificación.

Jugadores de Selección Colombia contra Suiza. – Lee Smith, Reuters.

La cita en Vancouver se antojaba emocionante. El duelo entre Suiza y la Selección Colombia iba a entregar uno de los cupos a los cuartos de final del Mundial 2026 y exigía el máximo rendimiento de los jugadores para luchar por el propósito. Por lo hecho en las fases anteriores del campeonato orbital, la representación cafetera llegaba con el favoritismo de su lado, aspecto que no cuenta al momento de demostrar condiciones en el campo.

Como es costumbre, Claro Sports evalúa el desempeño individual de cada uno de los futbolistas de la Tricolor y les otorga una calificación sobre 10 puntos, sin fanatismos, fijaciones ni tener en cuenta presentaciones anteriores. Solo lo mostrado en este duelo se usa para describir cómo les fue. En general, se vio una versión muy discreta de la mayoría de los jugadores y los puntos más altos estuvieron en la zona defensiva, pues los atacantes fallaron ocasiones muy claras.

Calificación global promedio: 6,4/10

Camilo Vargas (9,5)

Atajó dos disparos: uno de Fabian Rieder, que aprovechó un error de Daniel Muñoz en la salida, y otro de Dan Ndoye. Sus manos salvadoras fueron claves para sobrepasar el tramo más complicado del primer tiempo y mantener el ánimo por lo alto. Lo único para reprocharle es que, cuando le devolvían la pelota, tardaba demasiado en encontrar al compañero para descargar, lo cual permitía una organización muy cómoda de los rivales. Evitó una opción clarísima de Zeki Amdouni durante la prórroga, que hubiese sido devastadora. Fue el mejor de Colombia. La responsabilidad de atajar la tanda de penaltis fue así:

Granit Xhaka anotó, pero alcanzó a arañar.

Zeki Amdouni acertó.

Manuel Akanji desperdició por encima del arco.

Cedric Itten anotó.

Rubén Vargas selló el triunfo suizo.

Daniel Muñoz (4,0)

Le costó desprenderse por la banda para sumarse a las acciones ofensivas. Además, cometió un error que significó la ocasión más peligrosa de Suiza con un despeje hacia el medio, quedando lejos de su habitual versión segura. Los rivales leyeron que no estaba en su mejor tarde y escogieron ese sector derecho de la zaga como el favorito para sus incursiones. Fue el más flojo del equipo.

Dávinson Sánchez (7,5)

Sigue siendo la principal garantía de Colombia en defensa, aunque estuvo equivocado en los pases largos. No se conformó con quedarse plantado en su lugar, sino que se animó a entrar en el circuito de pases del medio con miras al avance. Fue injustamente amonestado en la prórroga por una acción en la que ni siquiera había infracción. Mostró el carácter de un gran líder. Desperdició su penalti contra el larguero.

Jhon Lucumí (8,0)

Adivinó de manera correcta las líneas de pase que quedaban descubiertas, lo cual le permitió anticiparse a la carrera de los atacantes para ir a los espacios. Cuando Sánchez salió de su zona, estuvo aplicado para permanecer en vigilancia. Durante la prórroga, encontró un cabezazo en ataque que se estrelló contra el larguero. Se lesionó en los últimos minutos de la prórroga y pidió el cambio para que Mina ingresara al 119′.

Johan Mojica (7,0)

Resolvió bien cuando quedó de frente al arco propio, intuyendo las intenciones de los atacantes que le llegaban por la espalda para presionarlo. Se mostró imperial en los duelos. No tuvo preferencia para ir a buscar desbordes ni explotar en velocidad.

Gustavo Puerta (6,5)

Fue el primero en probar al arco con un buen disparo de media distancia que obligó a la atajada de Gregor Kobel y volvió a mostrar buenas condiciones para asociarse en la propuesta ofensiva. Le faltó entendimiento con Lerma para decidir cuál de los dos debía salir a apretar al rival que sostenía la pelota en el medio. Durante el segundo tiempo, le costó bastante adaptarse a la situación de movilidad plantada por los europeos.

Jéfferson Lerma (4,5)

Se mostró bien ubicado para responder ante los duelos propios del medio, pero ofreció muy poco con la pelota en los pies, siempre retrocediendo. Por momentos, no se coordinó bien con Puerta para que uno de los dos saliera a presionar y terminó quedando un boquete en el que los rivales podían levantar la cabeza para observar potenciales receptores, responsabilidad que, por veteranía y ascendencia, se supone que le corresponde organizar a él. Se fue remplazado por Ríos al 83′

Jhon Arias (8,0)

Ofreció una buena conducción en el medio para destapar caminos, siendo el principal elemento creativo por encima de James Rodríguez. Se movió por distintas zonas como opción de descarga para sus compañeros, aunque esta vez tuvo más adversarios pendientes de sus recorridos para incomodarlo. Su partido acabó algo pronto con el cambio para que ingresara Campaz al 65′.

James Rodríguez (6,0)

Se hizo cargo de los centros a pelota quieta y estuvo mucho mejor en la entrega de la pelota que en el resto de partidos. En la organización sin posesión, se vio más como un segundo delantero que como un extremo o un creativo y estuvo comprometido con la presión alta sin destacar especialmente. Salió sustituido por Quintero al al 65′.

Luis Javier Suárez (5,0)

Líder en la presión alta cuando los suizos ejercían posesión con el portero en el arranque del juego. No obstante, con el paso de los minutos, se fue quedando por fuera de los reflectores y no apareció mucho. Se ganó una tarjeta amarilla de forma tonta por tomar de la mano al portero y retardar su reanudación sin necesidad. Tuvo una gran oportunidad con el arco de frente y disparó desviado. Su partido acabó al al 83′, cuando entró Cucho Hernández.

Luis Díaz (6,5)

Tuvo compromiso para descender y dar apoyo en defensa para Mojica. Su velocidad diferencial volvió a ser un aspecto a explotar a espalda de los centrocampistas de contención o los defensores, pero las resoluciones suyas volvieron a verse bloqueadas. Estuvo desaparecido en el segundo tiempo. Ejecutó bien su penalti de la tanda.

Juan Fernando Quintero (6,5)

Ingresó para remplazar a James Rodríguez al 65′. Sin el capitán ni Arias en campo, quedó con todo libre para lucirse y manejar los hilos creativos del ataque. No obstante, el dominio que tuvo Suiza lo obligó muchas veces a preferir pases en retroceso. Se notó que los rivales lo tenían estudiado en cuanto a sus ejecuciones de tiros libres, pero pateó bien los centros en la búsqueda de alguna cabeza en la altura. Anotó su cobro en la tanda.

Jáminton Campaz (5,0)

Entró por Jhon Arias al 65′. Evidentemente, la orden de Néstor Lorenzo fue que jugara por la banda derecha, lugar que le generó incomodidad para correr con la pelota transportando con su pierna zurda. Si bien ganaba por velocidad, estuvo más deshaciéndose de la posesión que entregándola para un compañero. La prórroga le trajo valentía para rematar de larga distancia y, por poco, sorprende a Kobel. Desperdició un mano a mano inmejorable con un remate elevado en la prórroga, que hubiese sido determinante para el triunfo en el tiempo de juego. Acertó su penalti con cierto riesgo de ser atajado.

Ríchard Ríos (7,5)

Apareció como cambio de Lerma al 83′. Ingresó a las habituales labores de contención y entendió que el contexto no estaba como para dejar huecos por ir a sumarse al ataque. Su función principal de contener por el medio la realizó correctamente. Cuando encontró posibilidad de sumarse a la ofensiva, lució gambetas que descolocaron a los defensores rivales y le cedió una gran ocasión a Luis Díaz.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (4,0)

Sustituyó a Suárez al 83′. Más allá de significar un refresco para el frente de ataque, el equipo no pudo jugar como para ponerlo en buena posición de remate y no mostró mayor cosa. En la tanda de penaltis, le atajaron su disparo.

Yerry Mina (-)

Entró al 119′ en el lugar de Lucumí. Fue muy poco tiempo para evaluarlo.

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