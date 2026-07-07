Jannik Sinner y Novak Djokovic, frente a frente por un boleto a la final de Wimbledon

El italiano defenderá su corona ante el 24 veces ganador de Grand Slam, mientras que Coco Gauff enfrentará a Karolina Muchova por un lugar en la final

Jannik Sinner y Novak Djokovic se verán las caras en la semifinal | Claro Sports

Wimbledon 2026 ya conoce a sus primeros semifinalistas. Jannik Sinner confirmó su condición de número uno del mundo y campeón defensor al avanzar sin ceder sets ante Jan-Lennard Struff, mientras que Novak Djokovic sobrevivió a un maratón de cinco sets para superar a Félix Auger-Aliassime y confirmar un duelo histórico ante el italiano.

En la rama femenil Coco Gauff remontó ante Jessica Pegula para alcanzar por primera vez la antesala de la final en el All England Club. Por su parte, Karolina Muchova mantuvo su gran torneo para superar a Naomi Osaka y citarse con la estadounidense. Además, Alexander Zverev terminó su partido de cuarta ronda ante Jiri Lehecka que quedó pendiente tras el toque de queda, y avanzó a cuartos de final por primera vez en su carrera.

Jannik Sinner mantiene el paso rumbo al bicampeonato

Jannik Sinner aseguró su lugar en las semifinales tras imponerse al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6(4) y 6-3. El vigente campeón resolvió un partido exigente en los momentos importantes y quedó a dos victorias de defender con éxito el título conquistado el año pasado en Wimbledon.

Con este resultado, el italiano alcanzó su décima semifinal de Grand Slam y la tercera de su carrera en el All England Club. Además, mejoró su registro en Wimbledon a 25 victorias y apenas cuatro derrotas, consolidándose como el principal candidato al título después de recuperar el nivel tras su sorpresiva eliminación en Roland Garros.

Sinner buscará el pase a la final a Novak Djokovic. El número uno del mundo llega con 12 sets consecutivos ganados desde la primera ronda y mantiene viva la posibilidad de conquistar su segundo campeonato consecutivo sobre el césped londinense, pero enfrentará su reto más complicado hasta el momento: Novak Djokovic, que superó a Felix Auger Aliassime para alcanzar su decimoquinta semifinal de Wimbledon y octava consecutiva.

Novak Djokovic aún sueña con el Grand Slam 25

Djokovic volvió a escribir otra página en la historia de Wimbledon al derrotar a Felix Auger-Aliassime por 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(10-4) en un duelo de cinco horas y 15 minutos, el partido de cuartos de final más largo en la historia del torneo. El serbio selló la victoria apenas seis minutos antes del toque de queda de las 23:00 horas.

Con este triunfo, Djokovic alcanzó las semifinales de Wimbledon por decimoquinta ocasión, ampliando el récord histórico del torneo. Además, clasificó por octava edición consecutiva a la antesala de la final y mantiene una racha intacta de no haber sido eliminado antes de las semifinales en el All England Club desde 2017.

El séptimo sembrado también continúa aumentando su legado en Wimbledon. Después de superar a Roman Safiullin en la ronda anterior se convirtió en el jugador varonil con más victorias en la historia del torneo, al dejar atrás las 105 de Roger Federer, y ahora elevó esa marca hasta 107 triunfos. A sus 39 años, además, se convirtió apenas en el segundo tenista de la Era Abierta con esa edad o más en alcanzar las semifinales del certamen, junto al australiano Ken Rosewall.

Djokovic recibió atención médica por molestias en la pantorrilla durante el primer set, dejó escapar una ventaja de rompimiento en el cuarto parcial y terminó resolviendo el encuentro en un desempate a diez puntos en el quinto set. El serbio quedó a dos victorias de conquistar su primer título de Wimbledon desde 2023 y de seguir ampliando uno de los palmarés más exitosos en la historia del tenis.

El cara a cara entre Jannik Sinner y Novak Djokovic

Será el duodécimo enfrentamiento entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, una rivalidad que no podría estar más equilibrada. Hasta el momento, el italiano tiene una ligera ventaja con seis victorias por cinco del serbio, incluyendo la más reciente.

Entre finales de 2023, 2024 y 2025, Sinner tomó el control de la serie al ganar cinco enfrentamientos consecutivos sobre Djokovic. La racha incluyó triunfos en las semifinales del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon hace un año, donde se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4 en su camino hacia el título, consolidándose como el principal obstáculo para el serbio en los grandes escenarios.

Sin embargo, en enero de 2026 el Abierto de Australia ofreció la oportunidad de revancha para Djokovic. Nuevamente se enfrentaron en las semifinales y, tras una batalla de cinco sets, el serbio se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 para avanzar a la final frente a Carlos Alcaraz. Fue su primera final de Grand Slam desde Wimbledon 2024, una victoria que demostró que el nuevo BIg 2 no es invencible y reavivó la ilusión de conquistar su título número 25 de Grand Slam.

Coco Gauff alcanza su primera semifinal en Wimbledon

Coco Gauff firmó una remontada para derrotar a Jessica Pegula por 4-6, 6-3 y 6-3, resultado que la clasificó por primera vez a las semifinales de Wimbledon. La estadounidense superó a una rival que llegaba como la mejor sembrada restante del cuadro femenil y volvió a responder después de perder el primer set.

La victoria también representa un nuevo logro en la carrera de Gauff, quien se convirtió en la séptima jugadora en activo que alcanza al menos las semifinales de los cuatro torneos de Grand Slam. La estadounidense, campeona de dos Majors, ha disputado cuatro partidos a tres sets en cinco rondas durante esta edición del torneo.

En busca de su primera final en Wimbledon, enfrentará a Karolina Muchova. Del otro lado de la red estará una rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que llega después de eliminar a Naomi Osaka en los cuartos de final.

Alexander Zverev rompe la barrera de los cuartos de final

First time in a Wimbledon quarter-final.@rolandgarros champion Alex Zverev defeats Jiri Lehecka to advance to the final eight#Wimbledon pic.twitter.com/hhLocD7yha — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

Alexander Zverev consiguió por primera vez clasificarse a los cuartos de final de Wimbledon tras completar su victoria sobre Jiri Lehecka por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6(6). El encuentro se extendió durante dos días debido al toque de queda, pero el alemán mantuvo la ventaja para sellar un triunfo histórico en Londres.

El tercer sembrado del torneo y campeón de Roland Garros dejó atrás una de las pocas asignaturas pendientes de su carrera. Después de doce participaciones en Wimbledon, finalmente logró superar la cuarta ronda y mantiene una racha de 11 triunfos consecutivos en torneos de Grand Slam.

Su siguiente desafío será Taylor Fritz, quien domina ampliamente el historial entre ambos con diez victorias en quince enfrentamientos y acumula siete triunfos consecutivos sobre el alemán. Zverev intentará romper esa tendencia para acceder por primera vez a las semifinales del certamen británico.

Karolina Muchova continúa sorprendiendo en Londres

The Magnificent Muchova ⭐️



Karolina reaches her first Wimbledon semi-final 🇨🇿#Wimbledon pic.twitter.com/EJfRzudKvR — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

Karolina Muchova confirmó su gran momento al vencer a Naomi Osaka por 7-6(4) y 6-4 para instalarse en las semifinales de Wimbledon. La checa superó a una rival que llegaba inspirada tras eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y volvió a demostrar su capacidad para competir en los escenarios más importantes.

El triunfo representa otro resultado de peso para Muchova, que continúa construyendo una de las mejores campañas de su trayectoria sobre césped tras ganar el título de Bad Homburg. La checa resolvió un primer set muy equilibrado en el desempate y aprovechó una de las pocas oportunidades del segundo parcial para inclinar definitivamente el encuentro a su favor.

En semifinales se medirá con Coco Gauff por un boleto a la final. Será un duelo entre dos tenistas que atraviesan un gran torneo y que buscarán disputar por primera vez el partido por el campeonato en Wimbledon 2026.

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