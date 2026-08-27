¡Escándalo tras el Lyon vs Fenerbahce! Aficionado se lanza en contra de Guendouzi y provoca batalla campal

Fenerbahçe avanzó a la fase liga de Champions tras vencer al Lyon, pero el cierre dejó escenas de tensión

El pase del Fenerbahce a la fase liga de la Champions League 2026-27 terminó con una escena que desplazó la atención del resultado al túnel de vestuarios. El equipo turco venció 2-1 al Olympique de Lyon este miércoles y cerró la eliminatoria 3-2 en el marcador global, pero después del silbatazo Mattéo Guendouzi quedó en el centro de un altercado que involucró a integrantes de ambos clubes. Videos en redes sociales muestran empujones y golpes hacia la zona de acceso a vestidores, después de que el mediocampista francés celebrara frente a la afición local.

La tensión alrededor de Guendouzi había comenzado antes del partido. El francés, que defendió al Olympique de Marsella durante 103 encuentros, fue recibido con silbidos debido a la rivalidad entre el OM y Lyon. El jugador respondió durante el calentamiento con gestos dirigidos hacia las tribunas. Su pasado en Marsella convirtió cada intervención en un foco de atención y elevó el ambiente antes de una vuelta que arrancaba igualada 1-1 tras el primer duelo disputado en Estambul.

El conflicto volvió a aparecer al terminar el encuentro. Guendouzi celebró la clasificación frente a los seguidores del Lyon, gritó “Allez l’OM!” y realizó con las manos el gesto asociado al rapero marsellés Jul. La reacción provocó un cruce entre futbolistas de los dos equipos sobre el terreno de juego y la discusión continuó cuando los protagonistas comenzaron a dirigirse hacia los vestidores. En ese momento se produjeron empujones y varias personas intervinieron para separar a quienes participaban en el altercado.

La escena ocurrió después de una eliminatoria que terminó con Fenerbahçe dentro del Playoff de la Champions League 2026-27. El conjunto de Estambul ganó 2-1 en Francia después del empate 1-1 de la ida, por lo que avanzó con un global de 3-2. El Lyon, en cambio, quedó fuera de la principal competición europea y pasará a la fase liga de la Europa League. El resultado también cortó una serie en la que el club francés había llegado al encuentro sin perder en sus seis enfrentamientos europeos anteriores contra Fenerbahçe.

El contexto de seguridad ya había puesto el partido bajo atención antes de que rodara el balón. La Dirección Nacional de Lucha contra el Hooliganismo de Francia clasificó el Lyon-Fenerbahçe con nivel de riesgo 4 sobre 5.

Para el compromiso se esperaba la presencia de 2 mil 220 aficionados del conjunto turco en el Groupama Stadium, mientras que las autoridades y el club establecieron medidas especiales para el acceso y la venta de entradas. Los incidentes posteriores añadieron otro episodio a una noche que ya estaba sujeta a vigilancia.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las decisiones disciplinarias de UEFA. A la espera de una postura oficial sobre lo sucedido después del encuentro, los videos y reportes difundidos colocaron al mediocampista francés en el centro de la conversación, mientras Fenerbahçe celebraba su boleto a la Champions League tras imponerse en territorio francés.

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