Así quedan los bombos del Sorteo de la Champions League 2026: estos son los equipos clasificados

Quedaron repartidos los 36 equipos en las cuatro urnas para el sorteo de la Liga de Campeones. Conoce el formato, reglas y posibles rivales de cada equipo

Así quedan los bombos para el sorteo de la Champions 2026 | HAROLD CUNNINGHAM / AFP

La UEFA Champions League tendrá uno de los días más importantes del calendario este jueves 27 de agosto, con el sorteo de la primera ronda del torneo.

El torneo de clubes más importante del mundo concluyó la fase previa el miércoles 26 de agosto y tenemos a los 36 equipos que disputarán la primera ronda, que desde hace par de temporadas ya es una liga, no por grupos.

Sorteo de la Champions League 2026: así quedan los bombos

Los 36 equipos que calificaron a esta edición de la UEFA Champions League son divididos en cuatro bombos para el sorteo, dividiendo los clubes por su coeficiente UEFA, una cifra que valora el nivel de las escuadras por su desempeño y logros. Los mejores clubes están en el primer bombo, mientras que los peor evaluados están en el último.

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Contrario al formato previo, en este nuevo sorteo de la Champions se extrae una pelotita de cada bombo y una computadora determina la combinación de dos rivales de cada urna, para tener los ocho juegos de la primera ronda. Hay restricciones, como que no se pueden enfrentar equipos de la misma confederación en esta primera ronda.

Así quedaron los bombos tras la conclusión de los repechajes para la edición 2026/27 de la Liga de Campeones:

BOMBO 1 Paris Saint-Germain Real Madrid Manchester City Bayern Munich Liverpool Inter de Milán Arsenal Atlético de Madrid FC Barcelona



BOMBO 2 Borussia Dortmund AS Roma Sporting CP Aston Villa Porto Manchester United Real Betis Brujas PSV Eindhoven



BOMBO 3 Feyenoord Lille Napoli RB Leipzig Villarreal Shakhtar Donetsk Galatasaray Fenerbahçe Bodo/Glimt



BOMBO 4 Slavia Praga Stuttgart Como Lens LASK AEK Atenas Viking Slovan Bratislava Sabah



¿Cuándo a qué hora es y dónde ver en vivo el Sorteo de la Champions League 2026?

El sorteo de la fase de liga de la Champions se realizará el jueves 27 de agosto en Mónaco en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión de TV la puedes seguir por TNT Sports y FOX One, además de seguir el evento minuto a minuto en vivo por internet en Claro Sports.

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