Monterrey tendrá un calendario de locura: Clásico Regio y semifinales de Leagues Cup

Los Rayados de Monterrey tendrán poco margen para descansar después de conseguir el boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Rayados y su intenso calendario lleno de actividad. | Imago 7

El equipo de Matías Almeyda enfrentará una intensa seguidilla de partidos entre Liga MX y el torneo internacional, incluyendo el Clásico Regio ante Tigres y la pelea por llegar a la final en la edición 2026 de la Leagues Cup.

Monterrey atraviesa un buen momento en el inicio de la gestión de Almeyda. En el Apertura 2026 suma tres victorias después de cinco jornadas y ha mostrado su poder ofensivo con 12 goles anotados, números que lo mantienen cerca de los primeros lugares de la clasificación.

La historia también es positiva en Leagues Cup. Rayados ha conseguido tres victorias en cuatro partidos y, después de perder en su debut frente al Orlando City, reaccionó con triunfos dramáticos 2-1 ante Inter Miami y Nashville SC.

Monterrey necesitó además de una combinación de resultados para mantenerse con vida. La derrota de Cruz Azul ante Chicago Fire le abrió la puerta de los cuartos de final y posteriormente Rayados aprovechó la oportunidad al vencer 2-1 al conjunto estadounidense como visitante, resultado que lo instaló entre los cuatro mejores del torneo.

Rayados tendrá una fuerte carga de partidos en Liga MX

El exigente calendario comenzará el domingo 30 de agosto, cuando Monterrey reciba al Atlético de San Luis en el Gigante de Acero por la jornada 6 del Apertura 2026. Posteriormente tendrá su única salida de la Sultana del Norte durante los primeros días de septiembre al visitar a Gallos Blancos de Querétaro en La Corregidora por la séptima jornada. Para la jornada 8 llegará uno de los partidos más esperados del semestre: Monterrey recibirá a Tigres en una nueva edición del Clásico Regio.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial por la presencia de Víctor Manuel Vucetich, quien regresó a Tigres como vicepresidente deportivo y entrenador interino después de haber escrito una parte importante de su historia como técnico de Rayados. Será también el primer Clásico Regio de Matías Almeyda desde su llegada a Monterrey, en un partido que representará una prueba importante para el nuevo proyecto albiazul.

Semifinales de Leagues Cup se atraviesan en el calendario

En medio de sus compromisos de Liga MX, Monterrey tendrá que volver a cambiar de torneo para disputar las semifinales de la Leagues Cup 2026. Rayados espera al ganador de la eliminatoria entre América y Columbus Crew para conocer a su próximo rival y buscar el boleto a la final. La posibilidad de disputar un campeonato obligará a Almeyda a administrar una plantilla que tendrá poco margen de recuperación entre viajes, entrenamientos y partidos. Después del Clásico Regio y con la Leagues Cup atravesándose en su planificación, Monterrey tendrá otro compromiso de alto nivel.

Rayados recibirá al campeón Cruz Azul el sábado 19 de septiembre por la jornada 9 del Apertura 2026. Atlético de San Luis, Querétaro, Tigres, una semifinal internacional y Cruz Azul aparecen en el horizonte de Monterrey. Será una seguidilla que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla y permitirá medir hasta dónde puede llegar el proyecto de Matías Almeyda en su primer semestre al frente de Rayados.

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