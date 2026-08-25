Champions League 2026: fecha, hora, y dónde ver en vivo el sorteo de la Fase de Liga

Conoce los equipos que disputarán la siguiente edición del mejor torneo de clubes del mundo

¿Cuándo es el sorteo de la Champions y dónde mirar? |

La UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina. Las principales ligas del mundo ya iniciaron y el mejor torneo de clubes está próximo a saber el destino de los equipos en la primera ronda, la fase de liga.

El miércoles 26 de agosto termina la ronda del Playoff, tras lo cual conoceremos a los 36 equipos y los bombos para el sorteo, que se hará un día después para conocer los ocho rivales de cada club y que así el balón comience a rodar en busca de la conquista de la Orejona.

¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo de la Champions League 2026- 2027?

El sorteo de la Champions se realizará este jueves 27 de agosto, en punto de las 10:00 horas. En esta ocasión, los grupos se sortearán en Mónaco.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la Champions

Sorteo de la Champions League 2026: ¿Dónde verlo en vivo desde México?

El sorteo de la Champions lo podrás seguir en territorio mexicano por TNT Sports y FOX One este jueves 27 de agosto, comenzando en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, además de seguir la cobertura minuto a minuto online por Claro Sports.

Champions League 2026: equipos clasificados al momento

Tras la conclusión de tres de los repechajes, ya conocemos a 32 de los 36 equipos que jugarán la fase de liga de la UEFA Champions League 26/26. Quedan cuatro boletos, que se conocerán el miércoles 26 de agosto.

España Barcelona | campeón liga de España Real Madrid | segundo lugar liga de España Villarreal | tercer lugar liga de España Atlético de Madrid | cuarto lugar liga de España Betis | quinto lugar liga de España

Inglaterra Arsenal | campeón liga de Inglaterra Manchester City | segundo liga de Inglaterra Manchester United | tercero liga de Inglaterra Aston Villa | campeón de la Europa League Liverpool | quinto liga de Inglaterra

Italia Inter de Milán | campeón liga de Italia Napoli | segundo liga de Italia Roma | tercero liga de Italia Como | cuatro liga de Italia

Alemania Bayern Munich | campeón liga de Alemania Borussia Dortmund | segundo liga de Alemania RB Leipzig | tercero liga de Alemania Stuttgart | cuarto liga de Alemania

Francia PSG | campeón liga de Francia Lens | segundo liga de Francia Lille | tercero liga de Francia

Países Bajos PSV | campeón liga de Países Bajos Feyenoord | segundo liga de Países Bajos

Portugal Porto | campeón liga de Portugal Sporting CP | segundo liga de Portugal

Bélgica Brujas | campeón liga de Bélgica

Chequia Slavia Praga | campeón liga de Chequia

Turquía Galatasaray | campeón liga de Turquía

Ucrania Shakhtar Donetsk | campeón liga de Ucrania

Playoff Bodo/Glimt Sabah LASK



Así quedan los bombos para el sorteo de la Champions

La Liga de Campeones de la UEFA implementó el formato actual previo a la temporada 2024/25, en el que ya no hay fase de grupos para la primera ronda, sino que cada equipo disputa un calendario particular, enfrentando a ocho equipos, dos de cada uno de los bombos del sorteo, que quedan de la siguiente manera:

BOMBO 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelona.

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelona. BOMBO 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Brujas, PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Brujas, PSV Eindhoven. BOMBO 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Playoff (Fenerbahçe o Lyon), Bodo/Glimt (Playoff).

Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Playoff (Fenerbahçe o Lyon), Bodo/Glimt (Playoff). BOMBO 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK (Playoff), Playoff (AEK Atenas o Levski Sofia), Playoff (Dinamo Zagreb o Viking), Playoff (Slovan Bratislava o Celje), Sabah (Playoff).

Champions League 2026- 2026: fechas clave del torneo

Tras el sorteo de este jueves, la UEFA dará a conocer los horarios y fechas de los partidos de la fase de liga de la Champions a más tardar el sábado 29 de agosto.

La Champions comenzará el martes 8 de septiembre, con la primera de ocho jornadas de la fase de liga. Estos son los días de partidos:

Jornada 1: 8 a 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

Tras concluir la primera ronda, se hará un sorteo el 29 de enero para determinar los cruces del Playoff, dejando las llaves definidas hasta la final, que se jugará en el Metropolitano de Madrid en el mes de junio.

Ida Playoff: 16 y 17 de febrero de 2027

Vuelta Playoff: 23 y 24 de febrero de 2027

Ida octavos: 9 y 10 de marzo de 2027

Vuelta octavos: 16 y 17 de marzo de 2027

Ida cuartos: 6 y 7 de abril de 2027

vuelta cuartos: 13 y 14 de abril de 2027

Ida semifinales: 27 y 28 de abril de 2027

Vuelta semifinales: 4 y 5 de mayo de 2027

Final: 5 de junio de 2027

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