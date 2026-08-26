Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 6, Zona Sur

Sigue el sexto encuentro entre las novenas oaxaqueñas y guerrerenses que podría ser definitivo en busca del pase a la Serie de Campeonato

Se disputa el Juego 6 en el Parque Centenario 27 de febrero de Villahermosa. ¿Juego 7 o Oaxaca pasa a la Serie de Campeonato? El playball entre los Guerreros de Oaxaca y los Olmecas de Tabasco se canta este miércoles 26 de agosto en punto de las 19:30 horas tiempo del centro de México. Sigue en vivo los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 por Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco hoy 26 de agosto?

La transmisión a través de la multiplataforma de Claro Sports iniciará en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El sexto juego de la serie entre Guerreros y Olmecas que puede ser definitivo en esta llave se podrá seguir a través de Claro Sports y su multiplataforma.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

La serie de la Zona Sur entre los Guerreros de Oaxaca y los Olmecas de Tabasco va 3-2 a favor de Oaxaca. Los Olmecas ganaron el Juego 5 con pizarra de 5-4 para evitar la eliminación y alargar la serie.

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