Alajuelense vs Plaza Amador, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes, distribuidos en cuatro grupos de cinco integrantes. Durante la primera ronda, cada equipo disputa cuatro encuentros, con dos partidos en casa y dos como visitante. Al concluir esta etapa, los dos mejores de cada grupo consiguen su clasificación a los cuartos de final.

Los ocho equipos que avanzan son acomodados en una clasificación general de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de grupos. Los líderes de cada sector reciben los puestos del 1 al 4, mientras que los segundos lugares ocupan del 5 al 8. Con base en ese orden, los cruces quedan definidos de la siguiente manera: 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5.

A partir de los cuartos de final, las series se juegan a ida y vuelta. Los cuatro clubes que alcanzan las semifinales aseguran su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027, al igual que los dos equipos que obtengan su boleto mediante el Play-In.