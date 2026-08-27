Alajuelense vs Plaza Amador, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido en el que está en juego el pase a los cuartos de final
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes, distribuidos en cuatro grupos de cinco integrantes. Durante la primera ronda, cada equipo disputa cuatro encuentros, con dos partidos en casa y dos como visitante. Al concluir esta etapa, los dos mejores de cada grupo consiguen su clasificación a los cuartos de final.
Los ocho equipos que avanzan son acomodados en una clasificación general de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de grupos. Los líderes de cada sector reciben los puestos del 1 al 4, mientras que los segundos lugares ocupan del 5 al 8. Con base en ese orden, los cruces quedan definidos de la siguiente manera: 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5.
A partir de los cuartos de final, las series se juegan a ida y vuelta. Los cuatro clubes que alcanzan las semifinales aseguran su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027, al igual que los dos equipos que obtengan su boleto mediante el Play-In.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alajuelense vs Plaza Amador
La Liga Deportiva Alajuelense llega como el campeón vigente de la Copa Centroamericana y busca continuar su participación para mantenerse en la pelea por un nuevo título. El equipo costarricense ha conquistado las tres primeras ediciones del torneo, por lo que es el club con más campeonatos en la historia de esta competencia.
Plaza Amador busca avanzar por segunda ocasión en su historia a la fase de eliminación directa de la Copa Centroamericana. El equipo panameño intenta mantenerse en la competencia y conseguir un resultado que le permita disputar los cuartos de final. El ganador del torneo obtendrá un lugar en los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que los semifinalistas y los equipos que avancen mediante el Play-In conseguirán un boleto para dicha competencia internacional.
Últimos resultados y antecedentes del Alajuelense vs Plaza Amador
Alajuelense inició la Copa Centroamericana 2026 dentro del Grupo A junto a Plaza Amador, Xelajú MC, Luis Ángel Firpo y Diriangén. En sus primeros encuentros consiguió dos victorias antes de caer frente a Luis Ángel Firpo por marcador de 1-0.
Plaza Amador comenzó su participación con un triunfo ante Diriangén, después derrotó a Luis Ángel Firpo y posteriormente venció a Xelajú MC por 5-2. Con esos resultados llegó a la última fecha con seis puntos y la posibilidad de asegurar su pase a la siguiente ronda.
En los antecedentes recientes dentro de la Copa Centroamericana, ambos clubes se enfrentaron en la edición 2025, cuando Plaza Amador consiguió una victoria por 2-1 como visitante ante Alajuelense. Ese resultado representa la única derrota del cuadro costarricense como local en la fase de grupos del torneo.
Formaciones del Alajuelense vs Plaza Amador, al momento: así salen al partido de hoy
Todo está listo para que suene el silbatazo inicial en Cosa Rica, con los dos técnicos mandando al terreno de juego lo mejor que tengan disponible.
Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Yeison Molina, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Kenyel Michel, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.
Plaza Amador: Marcos Allen; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Jafet Taivez, Eric Davis; José Murillo, Abdul Knight, Daivis Murillo; Ricardo Phillips, Héctor Ríos y Everardo Rose. DT: Mario Méndez.
¿A qué hora juega Alajuelense vs Plaza Amador y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 26 de agosto?
El partido entre Alajuelense y Plaza Amador se disputará este miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas locales, mismas de la Ciudad de México. El encuentro corresponde a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto.
La Liga Deportiva Alajuelense será local ante el equipo panameño en un duelo que puede definir a los clasificados del Grupo A. En este sector, tres clubes llegan con seis unidades: Luis Ángel Firpo, Plaza Amador y Alajuelense.
Para México, la guía de transmisiones disponible para este miércoles coloca el Alajuelense vs Plaza Amador en el canal oficial de Concacaf en YouTube. La propia plataforma de Concacaf también vincula sus encuentros de esta jornada con Concacaf Official App y Concacaf YouTube.
¡¡¡BUENAS NOCHES!!
Alajuelense y Plaza Amador se enfrentan este miércoles 26 de agosto por un lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El duelo corresponde a la última jornada de la fase de grupos y tendrá como escenario el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica. Ambos equipos llegan con seis puntos dentro del Grupo A, por lo que el resultado de esta fecha 5 definirá su futuro en el torneo de Concacaf.
El conjunto costarricense busca mantenerse en la competencia después de caer 1-0 ante Luis Ángel Firpo en su partido anterior. Por su parte, Plaza Amador llega con el impulso de una victoria 5-2 frente a Xelajú MC, resultado que lo colocó en la segunda posición del sector por diferencia de goles. Por lo que no se pueden despegar de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.