Xelajú vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

Últimos resultados y antecedentes del Xelajú vs Firpo

Xelajú comenzó su participación en el Grupo A con dos derrotas. Cayó 1-0 en su visita a Alajuelense el 29 de julio y después perdió 5-2 frente a Plaza Amador en Panamá. El conjunto guatemalteco evitó quedar eliminado antes de la última jornada al superar 2-0 a Diriangén, resultado con el que llegó a tres puntos y mantuvo abierta su opción de clasificación.

Firpo recorrió el camino contrario. Debutó con una derrota 2-1 ante Plaza Amador, pero respondió con dos triunfos consecutivos sin recibir gol: primero venció 4-0 a Diriangén y posteriormente derrotó 1-0 a Alajuelense. Esos resultados lo llevaron al primer sitio del sector por diferencia de goles antes de la última fecha.

Este será el primer enfrentamiento entre Xelajú y Firpo dentro de la Copa Centroamericana en su formato actual, pero no el primero entre ambos en competiciones de Concacaf. Los clubes se encontraron en la Copa de Campeones de 1997: Xelajú ganó 2-1 el duelo disputado en Guatemala, mientras Firpo se impuso 2-0 en El Salvador y avanzó con marcador global de 3-2.

En esta edición, además, Firpo busca su primera victoria contra un rival guatemalteco en la Copa Centroamericana, luego del empate 1-1 que consiguió contra Comunicaciones en 2024. Xelajú, por su parte, intenta avanzar de la fase de grupos por segunda ocasión.