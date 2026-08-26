Xelajú vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
La quinta fecha del torneo centroamericano define el futuro de Xelajú y Firpo este miércoles en Ciudad de Guatemala
¿A qué hora juega Xelajú vs Firpo y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 26 de agosto?
El Xelajú vs Firpo comienza este miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas de la Ciudad de México, mismo horario que tendrá el Alajuelense vs Plaza Amador, partido que también influirá en la definición del Grupo A. La sede será el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.
Para México, la guía de transmisiones disponible para este miércoles coloca el Xelajú vs Firpo en el canal oficial de Concacaf en YouTube. La propia plataforma de Concacaf también vincula sus encuentros de esta jornada con Concacaf Official App y Concacaf YouTube.
Formaciones del Xelajú vs Firpo, al momento: así salen al partido de hoy
Las formaciones proyectadas para el encuentro colocan a Estuardo Sicán en el arco de Xelajú, acompañado por Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, José Castañeda, Juan Cardona, Javier González, Jorge Aparicio, Ángel López, Widvin Tebalán, Steven Cárdenas y Diego Casas.
Firpo tendría a Felipe Amaya como portero, además de Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Marlon Cornejo, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Michell Mercado, Víctor García, Diego Ortez y Styven Vásquez. Estas alineaciones son estimaciones previas y no deben considerarse confirmadas hasta el anuncio de los clubes o de Concacaf.
Últimos resultados y antecedentes del Xelajú vs Firpo
Xelajú comenzó su participación en el Grupo A con dos derrotas. Cayó 1-0 en su visita a Alajuelense el 29 de julio y después perdió 5-2 frente a Plaza Amador en Panamá. El conjunto guatemalteco evitó quedar eliminado antes de la última jornada al superar 2-0 a Diriangén, resultado con el que llegó a tres puntos y mantuvo abierta su opción de clasificación.
Firpo recorrió el camino contrario. Debutó con una derrota 2-1 ante Plaza Amador, pero respondió con dos triunfos consecutivos sin recibir gol: primero venció 4-0 a Diriangén y posteriormente derrotó 1-0 a Alajuelense. Esos resultados lo llevaron al primer sitio del sector por diferencia de goles antes de la última fecha.
Este será el primer enfrentamiento entre Xelajú y Firpo dentro de la Copa Centroamericana en su formato actual, pero no el primero entre ambos en competiciones de Concacaf. Los clubes se encontraron en la Copa de Campeones de 1997: Xelajú ganó 2-1 el duelo disputado en Guatemala, mientras Firpo se impuso 2-0 en El Salvador y avanzó con marcador global de 3-2.
En esta edición, además, Firpo busca su primera victoria contra un rival guatemalteco en la Copa Centroamericana, luego del empate 1-1 que consiguió contra Comunicaciones en 2024. Xelajú, por su parte, intenta avanzar de la fase de grupos por segunda ocasión.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Xelajú vs Firpo
Ni Xelajú ni Luis Ángel Firpo han conquistado la Copa Centroamericana desde la creación de este torneo en 2023. Entre los dos clubes, el guatemalteco cuenta con el mejor resultado: llegó a la final de 2025, donde perdió ante Alajuelense.
Firpo todavía no ha disputado una fase eliminatoria del certamen. Un empate ante Xelajú le permitiría alcanzar los cuartos de final por primera vez, mientras una victoria también garantizaría su clasificación sin depender del otro encuentro del grupo.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 comenzó con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Cada participante juega una vez contra los otros cuatro integrantes de su sector, con dos compromisos como local y dos como visitante. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
Antes del Xelajú vs Firpo y Alajuelense vs Plaza Amador, la clasificación del Grupo A se encuentra así:
Posición | Equipo | Puntos | DG
1 Luis Ángel Firpo | 6 | +4
2 Plaza Amador | 6 | +2
3 Alajuelense | 6 | +2
4 Xelajú MC | 3 | -2
5 Diriangén | 3 | -6
Xelajú vs Firpo, en vivo
Xelajú MC y Luis Ángel Firpo llegan a la quinta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 con su futuro todavía por resolverse. El conjunto salvadoreño inicia la jornada como líder del Grupo A con seis puntos y diferencia de +4, mientras que Plaza Amador y Alajuelense también suman seis. Los guatemaltecos ocupan el cuarto puesto con tres unidades y necesitan ganar para mantener abierta la posibilidad de alcanzar los cuartos de final.
El encuentro se disputará este miércoles 26 de agosto en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala y comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Firpo tiene una cuenta sencilla: una victoria o un empate le asegura por primera vez su presencia en la fase de eliminación directa, mientras Xelajú necesita combinar su resultado con lo que ocurra de manera simultánea entre Alajuelense y Plaza Amador.