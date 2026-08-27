River Plate vs Independiente Santa Fe, en vivo octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026: Santa Fe sigue sin reacción, River sin puntería
River Plate y Santa Fe chocan por el partido de vuelta en suelo argentino, esto para definir el último cupo a los cuartos de final.
River Plate 0-0 Santa Fe (global 0-0), marcador en vivo | Primer tiempo
Min 25
Segunda llegada de Santa Fe, pero mismo destino. Eso sí, el cuadro ‘Cardenal’ logró circular como pidió Repetto y de nuevo le llegó el balón a Rodallega, que otra vez define mal. Veremos si de a poco empieza a reaccionar el conjunto colombiano.
Min 21
Llega la pausa de hidratación. Coudet dice que están bien y que hay que presionar y buscar el fondo. Repetto dice que hay que retroceder rápido para achicar espacios y buscar que no filtren por el medio. En ataque le pide a sus jugadores buscar el espacio y circular rápido el balón porque River presiona alto.
Min 18
Almada ejecuta un tiro libre esquineado con un centro buscando que algún compañero cabeceara. Sin embargo, no hay éxito en esa intención y en la segunda jugada Acuña saca el remate, pero se va desviado.
Min 16
Tiro de esquina de River Plate que se da a dos toques dentro del área y por poco Montiel anota. Debe ser precavido Santa Fe con la pelota quieta, una herramienta que sabe usar el elenco argentino.
Min 12
Primer aviso de Santa Fe. River pierde la pelota en una salida y el balón le llega a Hugo Rodallega, que saca un remate con destino a la tribuna. Esa puede llegar a ser una opción para atacar en Santa Fe, aunque con mejor precisión.
Min 10
Santa Fe propone un bloque bajo, pero está teniendo problemas porque solo referencia y no presiona. River maneja la pelota e intenta ser vertical para romper las líneas. Aún no hay una reacción clara por parte del equipo colombiano.
Min 7
Asprilla ataja, más bien puñetea un tiro libre que cobró Almada tras una falta de Toscano. Buena reacción del portero de Santa Fe para evitar el gol, aunque hay que decir que el cobro no iba muy bien direccionado que digamos.
Min 5
Otra llegada de River, que de nuevo vuelve a fallar Driussi. La jugada se gestó por derecha y el delantero no tuvo buena definición. Sigue el ‘León’ sin poder entrar en el partido, pero su rival tampoco encuentra la manera de poder abrir el marcador en este momento de dominio.
Min 3
En estos momentos el equipo que domina y propone es River. Santa Fe está en un lapso de nerviosismo y el cuadro argentino ya avisó dos veces, aunque una fue fuera de lugar. Todos los jugadores de Santa Fe defienden en su propio campo.
Min 1
¡Primera llegada del partido! El balón le llegó a Driussi y el delantero por poco abre el marcador. Santa Fe en estos instantes se nota con mucho nerviosismo y eso lo aprovecha River.
¡Inicia el partido en el Monumental!
¡Arrancó esto! El sorteo lo ganó River Plate, que ataca de derecha a izquierda, mientras que Santa Fe al lado opuesto. Veremos con el pasar de los minutos la disposición táctica de ambos elencos.
Los encargados de la justicia
Estos son los árbitros para este compromiso:
Árbitro central: Esteban Ostojich (Uruguay)
Asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)
Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)
Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)
VAR: Leodan González (Uruguay)
AVAR: Santiago Fernández (Uruguay)
¡Saltan a la cancha River y Santa Fe!
Ya están dentro del terreno de juego los protagonistas. Todos con cara de seriedad para afrontar estos segundos 90 minutos de la llave. Recordemos que si persiste la paridad todo se definirá desde el punto penal.
¡Los equipos en la boca-túnel!
Los once titulares de cada equipo ya están a poco de salir al terreno de juego para los actos protocolarios. Los entrenadores y suplentes ya están en los respectivos banquillos. Ambiente de fiesta en el Monumental para este cotejo.
¡Buen acompañamiento de la hinchada ‘Cardenal’!
A pesar de que la llave se tuvo que mover por el terremoto que sacudió a Colombia, los hinchas de Santa Fe acompañan en masa a su equipo en Buenos Aires. Según reportes, casi 1.000 seguidores del ‘León’ estarán en el estadio para alentar a los jugadores. El estadio está copado en su totalidad.
Los equipos en la parte final del calentamiento
Tanto River Plate como Santa Fe están terminando su calentamiento antes de irse a los vestuarios y terminarse de alistar para encara el enfrentamiento. Recuerde que para Colombia la transmisión será por medio de DirecTv o en su defecto por la plataforma de DGO.
Así sale Santa Fe para enfrentar a River Plate
Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.
La formación del equipo local
Estos son los elegidos por Coudet para enfrentar a Santa Fe:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Tomás Galván, Ángel Correa y Sebastián Driuss
River con la presión encima
El proceso de Eduardo Coudet está en duda y desde la prensa argentina se dice que su continuidad depende de sacar esta llave adelante. De no hacerlo, su salida se daría. Recordemos que en el rentado local tampoco es que el ‘Millonario’ la esté pasando muy bien que digamos.
Santa Fe, en busca de hacer la épica en casa de River Plate
Hace ocho días, en el estadio El Campín de Bogotá, el partido de ida quedó igualado sin goles. El ‘Cardenal’ tuvo varias aproximaciones y por momentos hizo ver mal al rival, pero no pudo convertir. Ahora le toca en condición de visitante hacer la tarea que no hizo en casa y vencer a River Palte en su patio y ante su gente.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Santa Fe!
A las 7:30 p.m. de Colombia empezará a rodar el balón en Buenos Aires, puntualmente en el Monumental, estadio donde oficia como local River. Este partido define al último clasificado a los cuartos de final de la ‘Gran Conquista’.
¿A qué hora inicia el River Plate vs Independiente Santa Fe hoy 26 de agosto de 2026?
El partido entre el equipo argentino y el colombiano, que será en el estadio Monumental, dará inicio a las 7:30 p.m. de Colombia. Recordemos que es correspondiente al juego de vuelta y que en la ida, en Bogotá, todo quedó en igualdad sin goles.
Alineaciones del River Plate vs Independiente Santa Fe para la jornada de vuelta, al momento
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Tomás Galván, Ángel Correa y Sebastián Driussi. D.T.: Eduardo Coudet.
Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Alexis Zapata, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.
¿Dónde ver el River Plate vs Independiente Santa Fe en vivo? Canales de TV y streaming online
El encuentro por la vuelta de los octavos de final entre estos dos equipos se puede ver por medio de la señal de DirecTv. Por otra parte, en la parrilla de Dgo también está disponible. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado del cotejo.