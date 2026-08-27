River Plate vs Independiente Santa Fe, en vivo octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026: Santa Fe sigue sin reacción, River sin puntería

¡Buen acompañamiento de la hinchada ‘Cardenal’!

A pesar de que la llave se tuvo que mover por el terremoto que sacudió a Colombia, los hinchas de Santa Fe acompañan en masa a su equipo en Buenos Aires. Según reportes, casi 1.000 seguidores del ‘León’ estarán en el estadio para alentar a los jugadores. El estadio está copado en su totalidad.