Luis Díaz, el héroe discreto del Bayern

El momento espectacular que vive el colombiano le permite ser determinante sin necesidad de brillar todo el partido.

Luis Díaz celebra con el Bayern. – Alexandra Beier, AFP.

Hay jugadores raros, como Luis Díaz. El colombiano, cuando menos lo esperaba volvió a ser héroe del Bayern para una clasificación que será muy recordada en la historia de la UEFA Champions League por el partidazo que se vivió en el Allianz Arena de Múnich. Fue el punto determinante para que el cuadro alemán sacara del camino al Real Madrid.

Se habla de un hecho inesperado porque el guajiro no venía teniendo un partido descomunal, como sí lo tuvo durante la fase de liga en aquel triunfo en visita al PSG. No obstante, ahí también tuvo su reparo: la expulsión por la entrada sobre Achraf Hakimi le costó críticas en medio de toda la presentación espectacular que tuvo.

Pues en este duelo de vuelta por un cupo a la semifinal del certamen continental venía siendo discreta para él. El atacante cafetero no estaba resultando determinante para el golpe a golpe frente al máximo campeón de la competición. Estaba ahí, seguramente, por la confianza ciega que Vincent Kompany ya tiene en su extremo izquierdo, sabiendo que cualquier minuto es ideal para aparecer, así sea el último reglamentario.

“Seguro es top 3. Recordando mis goles importantes, este es uno de los que más me ha gustado por lo que significa. Era un momento complicado, en el que necesitábamos el resultado. Gracias a eso estamos en la siguiente ronda. Estamos muy enfocados en el objetivo, que es llegar en el último partido con un final feliz“, dijo para ESPN al acabar.

Luis Díaz celebra el gol. – Michaela Stache, Reuters.

No es casualidad lo que está pasando con el Bayern esta temporada. Los récords del mejor arranque liguero en todo el continente y de goles en un solo ciclo hablan del poderío ofensivo de un equipo que sale a arrollar con los rivales en cada presentación. Es un equipo tan consciente de lo que tiene en el frente de ataque, que se puede permitir esos intercambios de anotaciones contra cualquiera.

Viéndolo de esa manera global, es donde sí aparece la figuración tan especial de Luis Díaz. Aparece hoy como el segundo goleador de su escuadra, pero el aporte más notable es la manera en la que se ha compaginado con Harry Kane y Michael Olise para formar un tridente de miedo. Por cualquiera de los carriles aparece alguno que asiste y otro que anota. No hay un sector para que las defensas den prioridad, pues todas representan un peligro enorme.

Por los registros impresionantes que tiene, está más que claro que la mayor parte del protagonismo recae en Kane. No es que esté mal, pues tener a un jugador que es la punta de una lanza filosa y que ya entra generando dudas en los zagueros contrarios desinhibe al resto: no hay problema con intentar y fallar un disparo cuando se trabaja entorno al ‘9’.

¿Qué le queda a Luis Díaz? ¡Materializar! No hay en esta edición de la Champions League un equipo con más méritos que el Bayern para alzarse con el trofeo. El momento es clave, pues en menos de dos meses iniciará el Mundial de 2026 y el guajiro es el jugador llamado a liderar a la Selección Colombia en el certamen orbital. Llegar con el rótulo de campeón en el torneo de clubes más importante del planeta sería un golpe sobre la mesa.

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