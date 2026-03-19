Luis Díaz, el rey colombiano de la Champions League

Con el golazo ante Atalanta, el guajiro firmó un tanto histórico que lo puso en la cima de máximos goleadores de su país por la competición europea.

Luis Díaz, en el trono de los colombianos en Champions | REUTERS

Luis Díaz y Luis Suárez siguen vivos en la Champions League en aras de soñar con la ‘Orejona’. Dos cartas de la Selección Colombia, las más influyentes en ataque, pensando en la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026. Después de la definición de octavos, se marcó un nuevo hito para la historia del fútbol cafetero.

Hay un nuevo poseedor del trono entre los máximos goleadores. Díaz firmó un partido histórico en la revancha ante Atalanta, cuya serie tenía prácticamente liquidada la escuadra alemana. Un nuevo gol, además de una asistencia, lo ubicó entre las figuras de un 4-1 que bajó la persiana a la serie.

El cuarto gol fue para enmarcar. Después de activarse en defensa, emprendió un contragolpe rumbo al área y definió englobado frente a la salida del arquero. Un golazo de manual, característico en el repertorio del extremo guajiro. Eso sí, a partir de la fecha tendrá algo de respiro previo a la fecha FIFA con la Selección Colombia, ya que no podrá participar ante el Unión Berlín por la siguiente jornada de Bundesliga.

Luis Díaz se reporta con golazo para el Bayern | REUTERS

Luis Díaz, en la cima de goleadores cafeteros

El tanto del extremo es histórico. Díaz llegó al trono de goleadores, superando a otros referentes como Jackson Martínez y Falcao García. ‘Chachachá’, con su inolvidable campaña al servicio del Porto, tenía la cúpula con 13 festejos de gol hasta que ‘Lucho’ le dio vuelta al asunto, con 4 tantos en el Bayern, otros 5 en el Liverpool y 4 más en el Porto.

Y lo más posible es que tome más distancia. Entre los jugadores activos en Europa, Luis Suárez va un poco más atrás con el umbral de 5 dianas, al igual que Camilo Durán, la “revelación” de esta zona del mundo por su poderío ofensivo al comandar la ofensiva del Qarabag.

Los goleadores colombianos de la Champions League

Así va la tabla de máximos artilleros:

Luis Díaz: 14 goles. Jackson Martínez: 13 goles. Radamel Falcao García: 12 goles. Duván Zapata: 8 goles. Luis Javier Suárez: 5 goles. Felipe Pardo: 5 goles. James Rodríguez: 5 goles. Luis Muriel: 5 goles. Camilo Durán: 5 goles.

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