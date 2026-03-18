Luis Díaz corona el baile del Bayern ante Atalanta con un golazo

El guajiro cerró con pie derecho su actividad con los bávaros previo a la fecha FIFA con la Selección Colombia.

Luis Díaz se reporta con golazo para el Bayern | REUTERS

Una pinturita. Así se califica el golazo de Luis Díaz en la paliza del Bayern Munich sobre Atalanta en la revancha de los octavos de final en Champions League. Los dirigidos por Vincent Kompany vapulearon por 10-2 en el global a la escuadra de Bérgamo (ida 1-6 y revancha 4-1).

Díaz, aunque no marcó gol en la ida, se guardó una actuación magnífica para el desenlace de la llave. Sin mucho contrapeso de los bávaros, cumplieron con el trámite y respetaron al rival anotando más dianas. Así lo entendió Díaz, titular indiscutido para Kompany, quien premió a la confianza depositada con un golazo y otra asistencia para ayudar en la faena.

¡FALTABA EL GOLAZO DE ÉL! Exquisita definición del Comandante Lucho Díaz para firmar el 4-0 (10-1 global) de Bayern Munich contra Atalanta en la vuelta de los octavos de la #CHAMPIONSxESPN.



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