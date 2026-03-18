Noa Lang sufre aparatosa lesión en la mano y es retirado en camilla en partido de la Champions League

Noa Lang sufre una grave lesión en el dedo durante el partido entre Galatasaray y Liverpool en la Champions League.

Noa Lang sale lesionado de la mano |Foto por PAUL ELLIS / AFP

Noa Lang, delantero de Galatasaray, tuvo que ser retirado del campo en camilla tras sufrir una grave lesión en la mano durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Liverpool, jugado el pasado martes. El incidente ocurrió a pocos minutos del final del partido, cuando Lang perdió el equilibrio tras un choque con Curtis Jones y terminó golpeando una de las vallas publicitarias al borde del campo.

El atacante holandés había entrado de cambio al inicio del segundo tiempo, reemplazando a Victor Osimhen, quien se había lesionado la muñeca en un choque anterior. Tras perder el equilibrio y caer fuera de la cancha, Lang intentó estabilizarse usando su mano derecha en la publicidad que rodea el campo, lo que aparentemente provocó la lesión. Inmediatamente, se mostró en evidente dolor y fue atendido por el personal médico del Galatasaray.

Lang, de 26 años, fue rápidamente rodeado por los jugadores del equipo, quienes pidieron asistencia médica. Tras la intervención inicial, se le administró oxígeno y fue llevado fuera del campo en camilla, mientras el cuerpo médico del Galatasaray continuaba con su atención. La imagen de su salida del campo fue acompañada de aplausos por parte de los asistentes al estadio, aunque sin presencia de fanáticos del Galatasaray debido a la prohibición de hinchas visitantes.

Los primeros indicios, basados en las repeticiones de televisión, sugieren que Lang sufrió una cortadura en una de sus manos. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado información detallada sobre la gravedad exacta de la lesión. La rapidez con la que fue atendido y retirado del campo indica que se trató de un incidente significativo.

Noa Lang es retirado en camilla | Foto por PAUL ELLIS / AFP

Este desafortunado episodio se produjo en un contexto donde Galatasaray ya se encontraba luchando por mantenerse en la eliminatoria. El equipo turco había logrado una victoria por 1-0 en el primer partido en Estambul, pero no logró sostener su ventaja en Anfield. En la segunda mitad del encuentro, Liverpool demostró su dominio y, con un marcador contundente, logró eliminar al Galatasaray de la competición.

El Galatasaray, que había mostrado una actuación sólida en el primer partido en casa, no pudo resistir la presión de los locales. Liverpool, con su victoria en el global, parece encaminado a enfrentarse al Paris Saint-Germain en los cuartos de final, un equipo que los eliminó en la edición anterior del torneo.

Por su parte, Noa Lang, quien ha sido una pieza clave para su equipo, tendrá que esperar los resultados de los exámenes médicos para determinar la extensión de su lesión y el tiempo de recuperación necesario. El delantero ha sido un importante activo para el Galatasaray y su participación en futuras competiciones dependerá de la gravedad de este incidente.

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