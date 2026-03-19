James Rodríguez ya mira al futuro con optimismo en la MLS

A pesar de la goleada, el colombiano dejó buenas sensaciones en su estreno en la MLS y confía en alcanzar su mejor nivel en los próximos partidos.

James Rodríguez no juega por lesión | David Berding/Getty Images/AFP.

El estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer estuvo lejos de lo esperado en lo colectivo, pero dejó sensaciones positivas en lo individual. El colombiano disputó sus primeros minutos con Minnesota United FC en la dura derrota 6-1 frente a Vancouver Whitecaps FC, en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

El contexto del partido fue complicado desde el inicio para su equipo, que rápidamente se vio superado en el marcador. Para cuando el volante cafetero ingresó al terreno de juego, el resultado ya estaba prácticamente sentenciado, lo que condicionó su impacto directo en el desarrollo del encuentro.

Minutos para sumar confianza

James ingresó al minuto 63, cuando el marcador ya era un contundente 5-0 en contra. A pesar del difícil escenario, el mediocampista buscó mostrarse activo, participando en la generación de juego y tratando de aportar claridad en el último tercio del campo.

El técnico Cameron Knowles valoró positivamente su ingreso, destacando la importancia de sumar minutos en medio de su proceso de adaptación. Además, resaltó el reto que implica jugar en superficies sintéticas, habituales en la liga estadounidense y que representan un cambio significativo para futbolistas acostumbrados al césped natural.

Autocrítica y optimismo tras el debut

Tras el compromiso, James se mostró autocrítico pero también optimista con su rendimiento. “Fue duro entrar así; ya íbamos perdiendo por muchos goles. Pero entré para hacer mi trabajo, que es intentar jugar bien en tan solo unos minutos. Creo que jugué bien. Personalmente me siento bien”, aseguró en declaraciones posteriores al partido.

El colombiano también dejó claro que está enfocado en adaptarse rápidamente a este nuevo entorno futbolístico. “Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”, afirmó.

Adaptación física y mirada al futuro

En cuanto a su estado físico, el exjugador del Real Madrid reconoció que aún está en proceso de adaptación, especialmente por las exigencias de las canchas artificiales. Incluso reveló que recientemente sufrió una molestia en el pie, lo que ha influido en su preparación.

“Estoy listo. Ya estoy en condiciones de jugar. Todo iba bien, pero la semana pasada tuve un problema en el pie. Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una superficie como esta”, explicó, dejando en evidencia los retos que enfrenta en esta nueva etapa.

Pese a ello, James se mostró comprometido y confiado en alcanzar su mejor versión pronto. “Estoy bien, también estoy ayudando al equipo en los entrenamientos y espero estar al 100% para el próximo partido. Creo que estaré al 120%”, concluyó, enfocándose en aportar y consolidarse en su nueva aventura en la MLS.

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