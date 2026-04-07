¿Jardine debe seguir en el América si no es campeón de la Concachampions?

Joaquín Beltrán, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay debaten en Claro Sports en W Radio sobre la actualidad del América y el futuro de su entrenador

¿Jardine, en peligro si el América no gana la Concachampions? | Imago7

El América no vive su mejor momento. El equipo azulcrema suma apenas 18 puntos tras 13 jornadas, nueve menos que en el mismo punto del Apertura 2025, cuando tenían una diferencia de goles (+14) idéntica a la cantidad de goles a favor de las Águilas (14) este torneo.

Los de Coapa no van bien en la Liga MX y tienen además otro torneo, la Concachampions, que lleva prioridad para el equipo al tener más de una década sin coronarse como el mejor club de la región, lo que aumenta la temperatura en el asiento de Jardine.

Joaquín Beltrán, en la emisión del martes 7 de abril de Claro Sports en W Radio, cree que merece seguir si avanza en los torneos, aún si no es campeón, pero la cosa cambia si Nashville elimina al América en cuartos. “Dependería del momento y las formas. Imagínate: no logras el campeonato en ninguno de los dos, pero en la Concacaf superas al Nashville y luego depende de Tigres-Seattle. Llegas a la final de los dos, o en uno te echan en semifinales, el panorama cambiaría. Te echan en cuartos y después no logras un título…

Bernardo de la Garza comparte esa opinión porque no ve al equipo con el nivel para ser favorito en ningún torneo, aunque cada instancia que avance le da crédito a Jardine: “Pensando que sigue la inercia que lleva hoy, que no es para llegar a una final. Si llegas a semifinal de concachampions y final de liga, yo no creo (que se vaya)”.

Nicolás Romay considera que Jardine tiene crédito y que el americanismo se malacostumbró a ganar todo, aunque hay una mayor exigencia que en cualquier otro equipo del fútbol mexicano: “Nunca al grado de lo que acabas de decir, que si pierdes la final de último minuto es proyecto nuevo, más cuando este DT lleva un tricampeonato, que parece fue hace muchísimo, pero fue hace un año y jugó una final después: cuatro finales en cinco torneos. Nadie gana siempre. Todos los equipos pierden más de lo que ganan, es normal. ¿Jardine no se ha ganado, pase lo que pase, que esté aquí? Entiendo que hay curvas de rendimiento, ¿pero no se ha ganado el derecho de un proyecto a largo plazo?“.

‘Capi’ Beltrán considera que el entrenador brasileño se ha ganado el continuar. “Se lo ha ganado. Un tipo que ha entendido el americanismo, sus conferencias y manera de dirigir. El comentario viene del sentir de la afición americanista, con esa exigencia: no se pueden dar el lujo de dos torneos malos. Es una característica de este club. Para mí, siendo directivo, seguiría confiando. Es un torneo malo, le dieron posibilidad de organizar refuerzos, que llegaron tarde, con salidas intempestivas, toda la revolución que hubo. Sí fue atípico que no tenía los refuerzos en la pretemporada, se incorporaron tarde”.

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