James Rodríguez se despide del hospital y vuelve a los entrenamientos

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, fue dado de alta en el hospital y ya trabaja en su regreso a las canchas.

James Rodríguez, entrena con Minnesota United | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

James Rodríguez sigue siendo noticia. El máximo referente y capitán de la Selección Colombia fue el centro de varias criticas y polémicas tras dar a conocer su estado de salud después de los partidos amistosos del combinado ‘tricolor’. No obstante, ya superada la deshidratación sufrida, el colombiano se prepara para volver a la acción.

El pasado lunes 30 de marzo, el jugador de Minnesota United fue diagnosticado con deshidratación severa tras el juego entre Colombia y Francia. Allí, el 10 disputó un total de 62 minutos en el Northwest Stadium de Landover, Maryland en Estados Unidos. Desde entonces fue ingresado al hospital en la mañana del martes 31 de marzo.

Luego de un tiempo considerable, el astro colombiano fue dado de alta y continúo con su readaptación física en casa. Vale la pena destacar que, Jame Rodríguez no ha sido titular en su club en este 2026 y en la liga local apenas acumula 41 minutos en cancha. En cambio con la Selección Colombia fue titular en ambos partidos ante Croacia y Francia.

Estado actual de James Rodríguez

Mediante un comunicado de prensa, Minnesota United hizo pública la situación actual de su nuevo número 10. Este lunes 6 de abril, James Rodríguez se presentó por primera vez, luego de la doble fecha FIFA, a los entrenamientos del equipo estadounidense y participó de una sesión supervisada de reincorporación a la actividad.

Así mismo, luego de la evaluación de los médicos del club norteamericano y el análisis de varios resultados. Afirmaron que no hay indicios del rumor que se venía manejando en Colombia y sus alrededores sobre una rabdomiólisis. Minnesota United enfrentará este sábado 11 de abril a San Diego en condición de visitante y todo indicaría que el colombiano no sería parte de esa convocatoria.

Restan casi dos meses para la Copa Mundial de la FIFA y luego de la imagen que dejo la Selección Colombia ante Croacia y Francia. La inactividad de James se convierte en una polémica más entorno al equipo nacional. Si la recuperación es satisfactoria, el ‘cafetero’ podría ver acción el martes 14 de abril en la tercera ronda de la US Open Cup donde su equipo enfrentará a Sacramento Republic.

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