Real Madrid en crisis: otra temporada sin títulos consecutivos

Con la eliminación en la Champions League y la Copa del Rey, el conjunto merengue solo aspira a LaLiga, que no la gana desde la temporada 2023-24

Real Madrid queda eliminado de la Champions League | Reuters

El Real Madrid atraviesa un momento difícil. El conjunto merengue quedó eliminado de la UEFA Champions League por el Bayern Munich, luego de la victoria 6-4 en el marcador global. Luego de conquistar LaLiga en la temporada 2023-24, el equipo no ha logrado sumar un trofeo importante desde entonces, solo la Supercopa de España y la Copa Intercontinental, aunque lo más llamativo es que ya suma 16 años con una ‘racha’ sin títulos en años consecutivos. El Real Madrid se caracterizaba por dominar en la Champions League y en LaLiga, pero ahora se encuentran sin poder alcanzar campeonatos seguidos. En la temporada actual, aún podrían pelear por el campeonato español, aunque luce casi ‘imposible’ ya que están a nueve puntos del Barcelona.

Este mal momento evoca el recuerdo de la sequía de 2009 y 2010, cuando el Real Madrid no logró ganar ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League. A pesar de contar con un equipo lleno de estrellas y de haber sido uno de los clubes más poderosos en el continente, no lograron obtener ninguno de los trofeos más codiciados. Esta racha sin títulos consecutivos es un nuevo capítulo en la historia del club, que no vivía una situación similar desde aquellos años.

Después de ganar cuatro Champions League en cinco años (2014-2018), el Real Madrid pasó una racha de cuatro años sin títulos importantes, aunque seguía siendo competitivo en la liga. Fue en 2022 cuando el club logró conquistar su 14° Champions League bajo la dirección de Carlo Ancelotti, poniendo fin a esa sequía.

Sin embargo, del 2010 al 2015, el Real Madrid vivió una racha de cinco años sin conquistar la Copa del Rey, LaLiga, o la Champions League. El club fue desafiado por rivales como el FC Barcelona, quienes dominaron tanto en la liga como en Europa durante ese período. La sequía terminó hasta el 2014 cuando el Real Madrid ganó la Copa del Rey.

Real Madrid quedó fuera de la lucha por el título | Reuters

Uno de los momentos más duros fue durante la ‘Era Galáctica’, que incluía jugadores de la talla de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, y Raúl, el Real Madrid no logró conquistar títulos en este período de siete años. Durante este tiempo, el equipo se vio eclipsado por otros competidores, y su única ‘alegría’ fue el fichaje de figuras que aumentaron su popularidad, pero no su éxito inmediato. Esta racha terminó en 2010 con la victoria en la Copa del Rey bajo el mando de José Mourinho.

A principios de los años 90, el Real Madrid vivió una etapa en la que no consiguió ningún título importante, aunque siguió siendo competitivo a nivel nacional e internacional. Esta racha terminó con la conquista de la Liga 1989-1990, lo que puso fin a la sequía.

Años antes, en los 70 se rompió una racha. Después de dominar el fútbol español y europeo en los años 50 y 60, el Real Madrid vivió otra racha larga sin títulos. A pesar de que el equipo continuó siendo muy competitivo en La Liga y la Copa del Rey, no lograron ganar títulos internacionales o nacionales relevantes hasta la temporada 1975-1976, cuando lograron nuevamente la Copa de Europa.

Tras ganar su última Copa de Europa en 1966, el Real Madrid vivió su primera sequía, sin conseguir ningún título en las siguientes temporadas. Aunque el club seguía siendo un referente, este período de cuatro años sin títulos representó una pausa en su dominio, hasta que en 1970 se coronaron en la Copa del Rey.

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