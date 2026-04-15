Sporting vs Saprissa en vivo: Final del Torneo de Copa Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Sporting y Saprissa por la final del Torneo Copa Costa Rica.

Sporting Saprissa, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final del Torneo de Copa Costa Rica 2026! Sporting FC y Deportivo Saprissa se enfrentan en un duelo decisivo por el título, en un partido que concentra toda la atención del fútbol costarricense y que definirá al nuevo campeón del certamen.

Sporting FC alcanza esta final tras un recorrido sólido a lo largo del torneo. El conjunto josefino mostró regularidad desde las primeras rondas, con una clasificación cómoda ante CS Uruguay, una actuación ofensiva destacada frente a Guadalupe y un triunfo contundente ante Cartaginés. En semifinales, protagonizó una serie muy cerrada ante Puntarenas, donde la igualdad en ambos encuentros llevó la definición a los penales, instancia en la que logró sellar su pase a la final.

Saprissa, por su parte, llega a esta instancia con un camino más corto pero igualmente dominante. El equipo morado inició su participación en cuartos de final, donde superó con amplitud a AD Carmelita. Luego, en semifinales, se enfrentó a Municipal Liberia, al que derrotó con claridad para asegurar su clasificación. El conjunto dirigido por Hernán Medford afronta esta final con confianza y con la intención de sumar un nuevo título a su palmarés, en un cierre de torneo que también sirve como impulso anímico para lo que resta de la temporada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Sporting vs Saprissa hoy miércoles 15 de abril de 2026?

El encuentro entre Sporting y Saprissa está programado para el miércoles 15 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Sporting vs Saprissa para la final del Torneo de Copa Costa Rica, al momento

Ni Sporting ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para esta final del Torneo de Copa Costa Rica 2026. Se estima que Andrés Carevic y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Sporting FC : Leonel Moreira; Yostin Salinas, Ariel Soto, Giancarlo González, Ian Lawrence; Alexander López, Jefry Valverde, Carlos Pineda, Joshua Navarro, Josimar Méndez; y Dylan Ramírez. DT : Andrés Carevic.

: Leonel Moreira; Yostin Salinas, Ariel Soto, Giancarlo González, Ian Lawrence; Alexander López, Jefry Valverde, Carlos Pineda, Joshua Navarro, Josimar Méndez; y Dylan Ramírez. : Andrés Carevic. Deportivo Saprissa: Minor Álvarez; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres; y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Sporting vs Saprissa y últimos resultados

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Sporting:

22 de enero de 2026 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de diciembre de 2025 | Sporting FC 0-0 Saprissa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Saprissa 4-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de febrero de 2025 | Saprissa 2-0 Sporting FC | Torneo Clausura 2025

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