El Real Madrid explota por la expulsión a Camavinga: injusticia, enfado, dolor…

Álvaro Arbeloa habla tras el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, calificando de ‘inexplicable’ la expulsión del francés

Arbeloa habla tras la eliminación ante el Bayern y la roja a Camavinga | Reuters

El Real Madrid quedó fuera de la Champions League, al caer ante el Bayern Munich en cuartos de final, con la expulsión a Camavinga como punto de inflexión de esta eliminatoria, la cual ha generado gran malestar en el equipo blanco.

“Muy dolido, sobre todo por la forma. Felicitar al Bayern por la gran eliminatoria que han hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a como ha sido, con una expulsión inexplicable y todavía nadie entiende. Por eso esa sensación de injusticia, de enfado y el dolor que sienten mis jugadores que el trabajo, esfuerzo, sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro”, declaró Álvaro Arbeloa en rueda de prensa tras el partido.

Camavinga, quien entró de cambio y se jugó la primera amarilla al detener una contra de Musiala, vio la segunda cartulina tras cometer detener otra contra de Kane y llevarse el balón para impedir un cobro rápido, lo que terminó en la doble amarilla y expulsión que ocasiona la molestia de los madridistas.

“Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto porque este año no vamos a ganar la decimosexta y por la manera en que ha sido. Le ha sacado la tarjeta precisamente por eso, que han tenido los jugadores del Bayern a decirles que era la segunda. Aún así, ni una amarilla merece una pena en un partido como este, condicionar a un jugador por eso. Los árbitros muchas veces no han jugado al fútbol o no entienden este tipo de acciones cómo manejarlas mejor. Es peor todavía para un jugador que ha sacado una tarjeta no hace mucho, porque Camavinga entró en la segunda parte. Creo que es doble error”.

¡EXPULSIÓN PARA EL REAL MADRID!🔴



Camavinga se va a las regaderas, por doble amarilla, y el Real Madrid se queda con 10 hombres. #ChampionsLeague pic.twitter.com/ZYMdYNgRAu — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

El Real Madrid ya se quedó sin la Copa del Rey y sin la Champions. Están a 9 puntos del Barcelona en LaLiga, por lo que apuntan a un segundo año consecutivo sin ganar ninguno de los tres torneos más importantes. Arbeloa, quien llegó tras la salida de Xabi Alonso, no sabe qué le depara el futuro.

“DNo me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que puedan tomar. Soy un hombre de la casa. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid y que este año no vamos a ganar la décimo sexta. Estoy dolido por los jugadores, por el club, la afición, y no por mí. Me preocupa muy poco mi futuro. Desde que me he sentado en esta silla ha sido una mínima preocupación. Como he dicho antes, siento que he hecho todo lo que he podido para ayudar a mis jugadores a ganar cada día”.

Sobre si aceptaría volver al Madrid, pero no al primer equipo, comentó: “Ahora mismo no estoy pensando absolutamente nada en eso. Es decisión del club, soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid, independientemente de quién esté sentado en el banquillo”.

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