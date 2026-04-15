Ya sin el Real Madrid, ¿quién es favorito para ganar la Champions League 2026? Esto predice la IA

Con la eliminación del Real Madrid, los pronósticos sobre el favorito para ganar la Champions League 2026 están más abiertos que nunca

Real Madrid quedó fuera de la lucha por el título | Reuters

Tras la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2026, el torneo se ha quedado sin el club más exitoso de la historia de la competencia. El Bayern Munich, con una victoria dramática sobre los merengues, avanzó a semifinales y dejó en el aire la pregunta: ¿quién será el nuevo favorito para alzar el trofeo? La eliminación de los merengues abre la puerta a una serie de equipos de gran calibre que, con su talento y motivación, pelearán por la corona europea.

Mientras el PSG, vigente campeón, sigue en la pelea y con varios equipos de alto nivel aún en competición, las semifinales prometen ser una auténtica batalla por la gloria. La inteligencia artificial y las estadísticas no tardaron en emitir sus pronósticos, y todo parece indicar que la lucha por la ‘Orejona’ esta temporada 2025-2026 estará más reñida que nunca.

¿Quién es el favorito para ganar la Champions League 2026? Según la IA

La eliminación del Real Madrid, el club con más títulos de la historia de la Champions League, ha dejado el camino despejado para una competencia más equilibrada en 2026. El Bayern Munich logró una remontada impresionante al derrotar 4-3 al Madrid en la vuelta de los cuartos de final, avanzando con un global de 6-4. Ahora, los equipos que quedan en carrera se alistan para la fase semifinal.

Con su victoria ante los merengues, el Bayern se presenta como uno de los principales contendientes al título. La escuadra bávara, que cuenta con estrellas como Harry Kane y Luis Díaz, llega llena de confianza tras eliminar a un rival tan fuerte como el Real Madrid. A pesar de los obstáculos durante el partido, como la expulsión de Camavinga y los goles de Díaz, el Bayern mantuvo su ventaja y demostró su fortaleza en momentos clave.

Sin embargo, el vigente campeón, el París Saint-Germain (PSG), no puede ser descartado. El equipo dirigido por Luis Enrique sigue siendo uno de los clubes más fuertes de Europa. El PSG ha dominado su serie contra el Liverpool con un marcador global de 4-0, dejando claro que están listos para defender su título.

¡Confirmadas! Así se juegan las semifinales de la Champions League 2026: fechas y horarios

Las semifinales de la Champions League 2026 han quedado confirmadas y, aunque el Real Madrid ya no estará presente, la calidad de los equipos sigue siendo alta. Estos son los enfrentamientos:

París Saint-Germain vs Bayern Múnich | Ida 28 de abril y vuelta 6 de mayo

| Ida 28 de abril y vuelta 6 de mayo Atlético de Madrid vs Arsenal | Ida 29 de abril y vuelta 5 de mayo

Los horarios de todos los partidos serán a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la Champions League y dónde ver por TV y online?

Para los aficionados que desean ver la Champions League en vivo desde México, existen varias opciones. La transmisión está disponible en plataformas como Fox One y HBO, mientras que algunos juegos también se pueden disfrutar a través de TNT Sports en televisión por cable. Asimismo, en Claro Sports te llevaremos todos los detalles a través de nuestros minuto a minuto.

Lista de los máximos campeones de la Champions League en la historia

A continuación, te presentamos el ranking de los clubes con más títulos de la Champions League, mostrando la supremacía del Real Madrid en esta competencia:

Real Madrid – 15 títulos Milan – 7 títulos Liverpool – 6 títulos Bayern Múnich – 6 títulos Barcelona – 5 títulos Ajax – 4 títulos Manchester United – 3 títulos Inter de Milán – 3 títulos Juventus – 2 títulos Chelsea – 2 títulos Benfica – 2 títulos Porto – 2 títulos PSG – 1 título Manchester City – 1 título Borussia Dortmund – 1 título

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